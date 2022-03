Old Hollywood | Οι πιο ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τις ζωές 8 διάσημων γυναικών παλαιότερων δεκαετιών

Ήταν όμορφες, επιτυχημένες και παρά το γεγονός πως ζούσαν σε μία άκρως ανδροκρατούμενη κοινωνία, κατάφεραν να αναδειχθούν και μάλιστα στο δύσκολο πλαίσιο του Hollywood. Με τη δύναμη που βρήκαν μέσα τους και χωρίς να νοιάζονται για το τι θα επακολουθήσει, χάραξαν η καθεμία τη δική τους πορεία, ώστε σήμερα να εξυμνούνται ως τα απόλυτα πρότυπα κάθε σύγχρονης γυναίκας. Συνεπώς, συγκεντρώσαμε τις πιο ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τις ζωές 8 γυναικών που άφησαν το στίγμα τους στην ιστορία.

1. Lucille Ball

Έμεινε στην ιστορία ως μία από τις πιο αστείες και επιτυχημένες κωμικούς της αμερικανικής τηλεόρασης. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των σπουδών της, οι δάσκαλοι υποκριτικής της της πρότειναν να τα παρατήσει γιατί δεν τη θεωρούσαν αρκετά ταλαντούχα για να αναδειχθεί στον κινηματογράφο. Η Lucille Ball, όχι μόνο γνώρισε την επιτυχία, αλλά έγινε και πρόεδρος της εταιρείας παραγωγής Desilu, όταν τις θέσεις CEO μεγάλων εταιρειών κατείχαν μόνο άνδρες εκείνη την εποχή.

2. Hattie McDaniel

Όσο κι αν οι ερμηνείες των Vivian Leigh και Clark Gable έλαβαν διθυραμβικές κριτικές, η σημαντικότερη διάκριση της ταινίας "Gone With the Wind" αφορούσε την ηθοποιό Hattie McDaniel. Πιο αναλυτικά, η κινηματογραφική Mammy ήταν το πρώτο έγχρωμο άτομο που κέρδισε Όσκαρ β' γυναικείου ρόλου το 1940, στην 12η τελετή απονομής.

3. Greta Garbo

Πολλά είχαν ακουστεί για τη ζωή της, με ένα πράγμα να είναι σίγουρο. Η Garbo ζούσε τη ζωή της με πάθος, χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανέναν. Η ίδια, μάλιστα, είχε εξομολογηθεί σε φίλους της πως θα ήθελε να είχε σκοτώσει τον Χίτλερ, ένα έγκλημα για το οποίο δεν θα την κατηγορούσαν ποτέ. Ειδικότερα, η χολιγουντιανή σταρ ήταν η αγαπημένη ηθοποιός του δικτάτορα, ο οποίος της είχε στείλει δεκάδες προσκλήσεις για να τον επισκεφθεί στη Γερμανία. Η διάσημη ηθοποιός είχε δηλώσει σε φίλους της : "αν ο πόλεμος δεν είχε ξεκινήσει όταν συνέβη, θα είχα πάει και θα είχα τραβήξει ένα όπλο από την τσάντα μου και θα τον πυροβολούσα", προσθέτοντας πως "είμαι ο μόνος άνθρωπος που δεν θα έψαχναν".

4. Elizabeth Taylor

Μπορεί κανένας άνδρας να μην μπορούσε να της αντισταθεί, εκτός του Montgomery Clift, με τον οποίο διατηρούσε μία βαθιά φιλία. Άλλωστε, φήμες θέλουν την Elizabeth Taylor να είχε σώσει τη ζωή του διάσημου ηθοποιού, αφού ο ίδιος είχε εμπλακεί σ' ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα. Η ιστορία λέει πως ο Kevin McCarthy που οδηγούσε το μπροστινό αυτοκίνητο, είδε το ατύχημα και φώναξε αμέσως βοήθεια. Όπως είχε δηλώσει ο ίδιος, το πρόσωπο του Clift ήταν γεμάτο αίματα, σε σημείο που νόμιζε πως είχε πεθάνει. Τότε μία από τις εκδοχές που είχαν κυκλοφορήσει, ανέφερε πως η Taylor έσωσε τη ζωή του Clift όταν ο ηθοποιός πήγε να πεθάνει από πνιγμό. Ειδικότερα, κατά τη σύγκρουση, δύο δόντια του είχαν σταθεί στον λαιμό του, τα οποία η Taylor αφαίρεσε, τραβώντας τα με τα χέρια της.

5. Audrey Hepburn

Η Audrey Hepburn έφτασε πολύ κοντά στον θάνατο κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, εξαιτίας της επισιτιστικής κρίσης που συνέβη εξαιτίας της γερμανικής εισβολής στην Ολλανδία. Η ηθοποιός κατάφερε να μείνει στη ζωή, τρώγοντας βολβούς από τουλίπες, τσουκνίδες και γεμίζοντας το στομάχι της με νερό. Ο γιος της, Luca Dotti, είχε δηλώσει πως η ίδια είχε ίκτερο και οίδημα, ενώ έπασχε από αναιμία καθ'όλη τη διάρκεια της ζωής της, την οποία πιθανώς απέκτησε ύστερα από αυτά που πέρασε. Μάλιστα, ο γιος της θυμάται πως η Hepburn ήταν στην ίδια ηλικία με την Άννα Φρανκ, για την οποία η χολιγουντιανή σταρ έλεγε με δάκρυα στα μάτια: "αυτό ήταν το κορίτσι που δεν τα κατάφερε, ενώ εγώ έζησα."

6. Hedy Lamarr

Έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τον κινηματογράφο, όμως λίγοι γνωρίζουν πως εκείνη ευθύνεται για την εξέλιξη του Wi-Fi, Bluetooth και των GPS, αφού έθεσε τις βάσεις για το τεχνολογικό αυτό επίτευγμα. Πιο αναλυτικά, κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, η Lamarr δημιούργησε μαζί με τον George Antheil ένα σύστημα επικοινωνίας που χρησιμοποιούσε τα ραδιοκύματα, - μια μέθοδος μετάδοσης ραδιοφωνικών σημάτων - το οποίο απέκλειε επιτυχώς τις παρεμβολές όταν δίνονταν οδηγίες στις τορπίλες. Παρά την ιδιοφυή ιδέα της Lamarr, τελικά το ναυτικό δεν χρησιμοποίησε τη μέθοδο, γεγονός που δεν οδήγησε την ηθοποιό στην αναγνώριση που της άξιζε. Ωστόσο, πολύ αργότερα τιμήθηκε με αρκετά βραβεία, ενώ 14 χρόνια μετά τον θάνατό της, το 2014 εισήχθη στο Hall of Fame των εθνικών εφευρετών.

7. Angela Lansbury

Όσο κι αν η καριέρα της βρισκόταν στην Καλιφόρνια, όπου έμενε μόνιμα, η ίδια πήρε την απόφαση να επιστρέψει μαζί με την οικογένειά της στην Ιρλανδία για να σώσει τις ζωές των παιδιών της. Όπως αναφέρουν πληροφορίες από το παρελθόν, η κόρη της Lansbury, Deirdre, είχε εμπλακεί με την οικογένεια Manson, ενώ ο γιος της είχε εθισμό στην ηρωίνη. Η επιστροφή στην Ιρλανδία έμοιαζε εκείνη τη στιγμή ως η μόνη σωστή λύση, γεγονός που η ίδια θεωρούσε πως ήταν η αιτία που σώθηκε η οικογένειά της.

8. Rita Moreno

Η Λατίνα ηθοποιός ήταν η πρώτη που κατάφερε να κερδίσει βραβείο Όσκαρ, σε σημείο που ούτε η ίδια το πίστευε πως θα συνέβαινε. Ήταν τόσο σίγουρη πως το Όσκαρ β' γυναικείου ρόλου θα πήγαινε στην Judy Garland για την ταινία "Judgment at Nuremberg", με αποτέλεσμα να μην έχει ετοιμάσει κάποιον ευχαριστήριο λόγο. "Δεν μπορώ να το πιστέψω. Θεέ μου. Σας αφήνω με αυτό", είπε χαρακτηριστικά όταν ανέβηκε για να παραλάβει το βραβείο της.