7 ηθοποιοί του Hollywood που αρνήθηκαν να κρύψουν το σώμα τους και το έδειξαν στην οθόνη όπως πραγματικά είναι

Δεν είναι μόνο τα περιοδικά και οι διαφημίσεις που χρησιμοποιούν ρετουσαρισμένες φωτογραφίες γυναικών που δεν έχουν καμιά ατέλεια αλλά και η τηλεόραση και ο κινηματογράφος. Οι ηθοποιοί εκτός από το μακιγιάζ έχουν πολλούς ακόμα τρόπους για να κρύψουν τις όποιες ατέλειες του προσώπου τους ή του σώματός τους μπροστά στην οθόνη, όπως τα φίλτρα και ο κατάλληλος φωτισμός.

Υπάρχουν, όμως, και πολλές ηθοποιοί όπως η Jamie Lee Curtis αλλά και η Kate Winslet που αρνήθηκαν να συμβάλλουν στα υπερβολικά πρότυπα ομορφιάς που θέτει το Hollywood και επέλεξαν να δείξουν τα σώματά τους όπως πραγματικά είναι στις ταινίες ή τις τηλεοπτικές σειρές που πρωταγωνιστούσαν.

Jamie Lee Curtis

Η Jamie Lee Curtis δήλωσε με αφορμή την κυκλοφορία της νέας της ταινίας ‘Everything Everywhere All at Once’ότι βαρέθηκε να κρύβει το σώμα της. Εξηγώντας ότι έχει συνηθίσει να ρουφάει την κοιλιά της από τότε που ήταν 11 ετών για να φαίνεται πιο όμορφη, τόνισε πως στον νέο της ρόλο "δεν θέλω να υπάρχει κάλυψη ή κάτι τέτοιο".

Kate Winslet

Η Kate Winslet έχει μιλήσει πολλές φορές για την άρνησή της να γίνεται υπερβολική χρήση του Photoshop σε φωτογραφίες της. Η ηθοποιός αρνήθηκε να χρησιμοποιηθεί κάποιο φίλτρο στις ερωτικές σκηνές που φαινόταν το σώμα της στη σειρά ‘Mare of Easttοwn’: "Πιστεύω ότι για αυτό ο κόσμος έχει συνδεθεί με αυτόν τον χαρακτήρα με αυτόν τον τρόπο γιατί ξεκάθαρα δεν υπάρχουν φίλτρα. Είναι μια πλήρως λειτουργική γυναίκα με ελαττώματα με σώμα και πρόσωπο που κινείται με βάση την ηλικία της και τη ζωή της αλλά και την καταγωγή της. Νομίζω ότι μας έλειπε λίγο αυτό".

Amy Schumer

Για τον ρόλο της στο ‘I Feel Pretty’, η Amy Schumer αρνήθηκε οποιοδήποτε ρετουσάρισμα λέογοντας πως "τους είπα μην με ρετουσάρετε σε αυτή την ταινία. Μην αλλάξετε τίποτα. Δείτε την κυτταρίτιδά μου, δείτε τις δίπλες ή οτιδήποτε. Νιώθω μια χαρά".

Keira Knightley

Η Keira Knightley έχει πει πολλές φορές κατά τη διάρκεια της καριέρας της ότι δεν θέλει ρετουσάρισμα στις ταινίες της. Το 2008 στην ταινία ‘The Duchess’ αρνήθηκε να επιτρέψει το ρετουσάρισμα στις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν για την ταινία, αφού πριν πέντε χρόνια οι αντίστοιχες φωτογραφίες της για την ταινία ‘King Arthur’ την έδειχναν με εντελώς αλλαγμένο σώμα.

Ashley Benson

Όταν κυκλοφόρησε το πόστερ για το Pretty Little Liars, η Ashley Benson δεν χάρηκε με το Photoshop που είχε γίνει στη φωτογραφία. Μοιράστηκε στο Instagram της μια ανάρτηση που ανέφερε: "Το είδα αυτό να κυκλοφορεί. Ελπίζω να μην είναι το πόστερ. Οι φάτσες μας είναι τουλάχιστον προ τετραετίας και όλοι μοιάζουμε γελοίοι. Πολύ Photoshop. Όλοι έχουμε ψεγάδια. Κανείς δεν μοιάζει έτσι, δεν είναι γοητευτικό".

Troian Bellasario

Η Troian Bellasario, όπως και η συμπρωταγωνίστριά της Ashley Benson, έγραψε επίσης για το πόστερ του Pretty Little Liars: "Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Πολύ cool θέμα όπως πάντα. Αλλά δεν είμαστε γοητευτικές αρκετά ως γυναίκες όπως είμαστε; Γιατί δεν μπορούμε να μοιάζουμε σαν εμάς; Μια φορά".

Jameela Jamil

Η Jameela Jamil είχε δηλώσει ότι δεν θα επέτρεπε στο NBC να επεξεργαστούν τις φωτογραφίες της για την προώθηση της τελευταίας σεζόν του ‘The Good Place’: "Μόλις κατάφερα το NBC να συμφωνήσει ώστε να μην κάνει aisbrush στις φωτογραφίες μου, κάτι πολύ ωραίο γιατί συνήθως αυτές οι φωτογραφίες ρετουσάρονται πολύ. Απλά δεν θέλω να το βλέπω αυτό στον εαυτό μου και δεν θέλω οι άνθρωποι που με ακολουθούν να βλέπουν μια τέλεια εικόνα μου".