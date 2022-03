"Ρουφάω την κοιλιά μου από τα 11 μου" | Η Jamie Lee Curtis εξηγεί γιατί δεν θέλει να κρύβει πια το σώμα της

Η διάσημη ηθοποιός μιλάει για τη σχέση της με το σώμα της με αφορμή τη νέα της ταινία 'Everything Everywhere All at Once'.