Όλοι οι λόγοι για τους οποίους η Jessica Chastain άξιζε ένα Όσκαρ

Η Jessica Chastain δεν ήταν το outsider αλλά ούτε και η πιο δημοφιλής στην κατηγορία των υποψηφίων για το Όσκαρ Ά Γυναικείου Ρόλου. Όταν όμως κέρδισε το φετινό βραβείο για τον ρόλο της στην ταινία ‘The Eyes of Tammy Faye’ απέναντι στις Penélope Cruz, Nicole Kidman, Kristen Stewart και Olivia Colman, η επιλογή φάνηκε πέρα για πέρα λογική.

Η 45χρονη ηθοποιός ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το πρώτο Όσκαρ στην καριέρα της από τον Anthony Hopkins και έδωσε έναν ευχαριστήριο λόγο αφιερώνοντας τον χρόνο της στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη της LGBTQ κοινότητας και οι οικογένειές τους αλλά και τα ποσοστά αυτοκτονιών που σχετίζονται με την περιθωριοποίηση που βιώνουν.

"Αντιμετωπίζουμε προκατειλημμένη και μεροληπτική νομοθεσία που σαρώνει τη χώρα, με μόνο στόχο να διαχωριστούμε περισσότερο. Υπάρχουν βία και εγκλήματα μίσους που διαιωνίζονται με θύματα αθώους πολίτες σε όλο τον κόσμο" είπε και τόνισε πως "σε στιγμές όπως αυτές, σκέφτομαι την Tammy και με εμπνέουν οι ριζικές κινήσεις αγάπης της".

"Εμπνέομαι από το πάθος της" είπε για την ηρωίδα που υποδύθηκε και τόνισε πως "το βλέπω σαν αρχή που θα μας οδηγήσει μπροστά και μας συνδέει με την επιθυμία να θέλουμε να γίνουμε αποδεκτοί για αυτό που είμαστε, να μας δέχονται για αυτούς που αγαπάμε και να ζούμε μια ζωή χωρίς τον φόβο της βίας ή της τρομοκρατίας", είπε η ηθοποιός προσθέτοντας πως "όσοι από εσάς νιώθετε μόνοι και χωρίς ελπίδα, θέλω να γνωρίζετε ότι σας αγαπούν άνευ όρων για τη μοναδικότητά σας".

Η ηθοποιός που λίγο πριν τα Όσκαρ έδειξε και έμπρακτα ότι πιστεύει πως η αγάπη είναι η μόνη που μπορεί να οδηγήσει την ανθρωπότητα μπροστά, είχε στείλει λουλούδια στις συνυποψήφιές της στην κατηγορία Ά γυναικείου ρόλου . Είναι γνωστή, εξλλου, για την ενσυναίσθησή της και τη στήριξη που δίνει στις συναδέλφους της και τις φίλες της. Το 2018, ο καλή της φίλη Octavia Spencer και συμπρωταγωνίστριά της στο ‘The Help’ είχε αποκαλύψει ότι η Chastain την είχε βοηθήσει –και τα είχε καταφέρει- να διεκδικήσει ίσο μισθό με αυτόν των λευκών συναδέλφων της σε μια κωμωδία που πρωταγωνιστούσε.

Η ηθοποιός το 2016 είχε ιδρύσει και τη δική της εταιρεία παραγωγής, την ‘Freckle Films’, μια εταιρεία με στελέχη μόνο γυναίκες που το 2020 είχε κυκλοφορήσει την ταινία ‘Ava’ ενώ ανέλαβε και την παραγωγή της καινούρια ταινίας της Chastain με τίτλο ‘The 355’.

Η πορεία της στο Hollywood

Η Jessica Chastain σπούδασε υποκριτική στη φημισμένη σχολή Julliard και ξεκίνησε την καριέρα της με ρόλους στα Law & Order και The Cherry Orchard. Το 2008 έκανε το ντεμπούτο της με τον πρώτο της μεγάλο ρόλο στην μεγάλη οθόνη, στην ταινία ‘Jolene’, όπου υποδύθηκε μια 15χρονη ορφανή κοπέλα. Από τότε κατάφερε να ανέβει στο Hollywood με ρόλους σε blockbuster ταινίες όπως τα ‘Zero Dark Thirty’ και το ‘The Help’, αποδεικνύοντας την ικανότητά της να υποδυθεί πολύπλοκους αλλά και αρκετά διαφορετικούς χαρακτήρες. Πριν βραβευτεί με το πρώτο της Όσκαρ, η ηθοποιός είχε τιμηθεί το 2012 με μια Χρυσή Σφαίρα για το Zero Dark Thirty.

Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη Jessica Chastain

Getty Images

Η Jessica Chastain λατρεύει τα ζώα και συχνά μιλάει δημοσίως για την ανάγκη υιοθεσίας αδέσποτων ζώων, κάτι που έχει κάνει άλλωστε και η ίδια, υιοθετώντας τον Chaplin, ένα σκυλάκι με τρία ποδαράκια. Η αγάπη της για τα ζώα συνάδει και με το γεγονός ότι είναι χορτοφάγος, μια αλλαγή που έκανε στον τρόπο ζωή της το 2007 συνδυάζοντάς το και με την απόφασή της να αγοράζει μόνο cruelty-free προιόντα ομορφιάς.

Η μεγάλη της έμπνευση είναι η κορυφαία Γαλλίδα ηθοποιός, Isabelle Huppert, που συνηθίζει να υποδύεται με εξαιρετική μαεστρία πολύπλοκους χαρακτήρες. Η ίδια, εξάλλου, παίρνει πολύ σοβαρά την τέχνη της υποκριτικής και πάντα δίνει το 100% στους ρόλους που υποδύεται. Για την ταινία ‘The Debt’ όχι μόνο είχε μάθει γερμανικά αλλά είχε μάθει και το σύστημα αυτοάμυνας Krav Maga.

Η Chastain που είναι παντρεμένη με τον Ιταλό 'γαλαζοαίματο' Gian Luca Passi de Preposulo και με τον οποίο έχει αποκτήσει δύο παιδιά, συχνά μιλάει δημοσίως για τις διακρίσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στο Hollywood, για την εκπροσώπηση των γυναικών στις ταινίες ενώ το 2018 μαζί με 300 ακόμα γυναίκες είχε ιδρύσει την πρωτοβουλία ‘Time’s Up’ για να βοηθήσει τις γυναίκες ενάντια στη σεξουαλική παρενόχληση στους χώρους εργασίας.

Η ηθοποιός έχει μιλήσει, επίσης, ανοιχτά και με τα προβλήματα που αντιμετώπιζε ως φοιτήτρια με το άγχος και την κατάθλιψη. Από τότε έχει συνεργαστεί με πολλούς μη-κερδοσκοπικούς οργανισμούς, όπως τον ‘To Write Love on Her Arms’ για να μοιραστεί τις εμπειρίες της- ειδικά μετά την αυτοκτονία της αδελφής της- και να μιλήσει για την σημασία της ψυχικής υγείας.