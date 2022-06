Τα επόμενα βήματα της Amber Heard στον κινηματογράφο μετά τη δικαστική διαμάχη με τον Johnny Depp

Ακόμα κι αν η Amber Heard είχε δηλώσει στο δικαστήριο πως η καριέρα της δέχθηκε μεγάλο πλήγμα, ύστερα από τον διασυρμό της στη δικαστική διαμάχη με τον Johnny Depp, το IMDB έχει άλλη άποψη, καθώς όπως φαίνεται, η ηθοποιός έχει ήδη συμφωνήσει να συμμετέχει σε δύο νέες ταινίες.

Ειδικότερα, η ηθοποιός είχε καταθέσει πως ο ρόλος της στο σίκουελ της ταινίας "Aquaman" περιορίστηκε αρκετά, αφού εκατομμύρια φαν του Depp διαμαρτύρονταν στα social media, ζητώντας από τους παραγωγούς να την απολύσουν. Αντίθετα, ο Πρόεδρος των ταινιών DC, Walter Hamada, δήλωσε στο δικαστήριο πως το μέγεθος του ρόλου της ήταν ήδη προκαθορισμένο από την αρχική ανάπτυξη του σεναρίου από το 2018.

Παρά, λοιπόν, τις διαστάσεις που πήρε η δίκη ανάμεσα στον Johnny Depp και την Amber Heard, για την οποία ακόμα οι ένορκοι δεν έχουν καταλήξει στην ετυμηγορία, η ηθοποιός έχει ήδη κλείσει τη συμμετοχή της σε δύο ταινίες. Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το IMDB, η Heard θα συμμετάσχει στις ταινίες "Run Away With Me” και "In the Fire”.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η υπόθεση της πρώτης ταινίας ακολουθεί έναν Αμερικανό στο Παρίσι, ο οποίος ερωτεύεται παράφορα ένα μοντέλο, πριν ανακαλύψουν μαζί τον εγκληματικό υπόκοσμο της βιομηχανίας του μόντελινγκ στην Ευρώπη. Όσο για τη δεύτερη ταινία, που βρίσκεται στο σημείο του post-production, η Heard θα υποδυθεί μία ψυχίατρο τη δεκαετία του 1890, η οποία θα επισκεφθεί μία φυτεία στην Κολομβία για να φροντίσει ένα διαταραγμένο αγόρι με προβλήματα. Ενώ θα βρίσκεται μαζί του για να του παρέχει τη σωστή θεραπεία, θα έρθει αντιμέτωπη με τον παπά της περιοχής, ο οποίος θα είναι πεπεισμένος πως το παιδί είναι κυριευμένο.

Από την άλλη και ο Johnny Depp πρόκειται να κάνει comeback στον κινηματογράφο με έναν ρόλο γαλλικής παραγωγής, ενώ πρόσφατα κυκλοφόρησε η φήμη πως ο ηθοποιός ενδέχεται να πρωταγωνιστήσει στο σίκουελ της ταινίας "Beetlejuice" σε σκηνοθεσία του Tim Burton.