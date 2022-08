Οκτώ διάσημες προσωπικότητες που έχουν συγγένεια με iconic αστέρες του Hollywood

Η βασική αρχή της showbiz έχει να κάνει με την αναγνωρισιμότητα που διαθέτει μια προσωπικότητα, η οποία στο μεγαλύτερο ποσοστό της σχετίζεται με τις διασυνδέσεις, τις γνωριμίες αλλά τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την κατάκτηση της κορυφής. Η ανάδειξη ενός προσωπικού ταλέντου αδιαμφισβήτητα παίζει σημαντικό ρόλο στην απόκτηση φήμης, όπως επίσης και το οικογενειακό background, ιδιαίτερα όταν αυτό αποτελείται από iconic αστέρες της "χρυσής" εποχής του Hollywood. Κι όμως, η πιο λαμπερή γειτονιά του Los Angeles είναι γεμάτη από τέτοιες περιπτώσεις, με πολλούς A-list stars να συνδέονται συγγενικά με θρυλικές προσωπικότητες.

Tippi Hedren - Dakota Johnson

Πιθανότατα γνωρίζετε ήδη πως το αστέρι του "Fifty Shades of Grey" αποτελεί καρπό του έρωτα δύο πολύ διάσημων ηθοποιών – της Melanie Griffith και του Don Johnson – από τους οποίους πιθανότατα να έχει κληρονομήσει μέρος του ταλέντου της. Ωστόσο, η 32χρονη Dakota είναι σταρ του Hollywood τρίτης γενιάς, αφού γιαγιά και μητέρα της Griffith είναι η Tippi Hedren.

Elvis Presley - Riley Keough

Παρόλο που αποφεύγει να χρησιμοποιεί το οικογενειακό της όνομα, η Riley Keough είναι το μεγαλύτερο εγγόνι του βασιλεία της Rock n’ Roll, Elvis Presley. Όσο και αν επιδίωξε να το κρύψει, προκειμένου να αναγνωριστεί αποκλειστικά και μόνον με βάση το ταλέντο της στην υποκριτική, η εντυπωσιακή ομοιότητα με τον θρυλικό παππού της μαρτυρά την καταγωγή της.

Elizabeth Taylor - Michael Wilding Jr.

Η Elizabeth Taylor απέκτησε τον Michael Wilding Jr με τον δεύτερο σύζυγό της, Michael Wilding. Το ζευγάρι ήταν παντρεμένο από το 1952 έως το 1957 και είχε μαζί δύο παιδιά. Με μια σχεδόν πανομοιότυπη εμφάνιση με τη διάσημη μητέρα του, ο Wilding Jr. ακολούθησε τα χνάρια της στην υποκριτική.

Ingrid Bergman - Isabella Rossellini

Η "παράνομη" σχέση της Ingrid Bergman με τον Ιταλό σκηνοθέτη Roberto Rossellini, όσο βρίσκονταν και οι δύο εγκλωβισμένοι σε διαφορετικούς γάμους, προκάλεσε σοκ την εποχή εκείνη στο Hollywood. Έπειτα από μια περίοδο αποχής από την υποκριτική και φέρνοντας στον κόσμο τα τρία της παιδιά – με την μικρότερη κόρη, την Isabella Rossellini, να εξελίσσεται σε μεγάλο ταλέντο – επιστρέφει δυναμικά στο χώρο, χαρίζοντας μερικές από τις πιο εμβληματικές ερμηνείες μέσω των χαρακτήρων που υποδύθηκε.

Diane Ladd - Laura Dern

Οι γονείς της Laura Dern είναι οι χολιγουντιανοί αστέρες Diane Ladd και Bruce Dern. Μετά από μια μακρά καριέρα στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο, η Diane κέρδισε το Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου για την ταινία "Alice Doesn't Live Here" το 1972, ενώ σχεδόν 50 χρόνια αργότερα, η κόρη της έλαβε το ίδιο ακριβώς βραβείο στην τελετή απονομής των Όσκαρ το 2020 για τον ρόλο της στο "Marriage Story".

Clint Eastwood - Scott Eastwood

Στην περίπτωση αυτή η ομοιότητα των δύο ηθοποιών μιλάει από μόνη της. Ο μικρότερος γιός του Clint Eastwood ακολουθεί πιστά τα χνάρια του πατέρα του στην βιομηχανία του κινηματογράφου, προσθέτοντας στο ενεργητικό του μερικές από τις πιο επιτυχημένες εμπορικά ταινίες δράσης όπως το "The Fate of the Furious" και "Suicide Squad".

Rosemary Clooney - George Clooney

Μπορεί το εκπληκτικό ταλέντο αλλά και η αξεπέραστη γοητεία του George Clooney να τον οδήγησαν στην κορυφή μεταξύ των πιο επιτυχημένων ηθοποιών του κόσμου, όμως και η καταγωγή του ίσως έπαιξε κάποιο ρόλο. Ο διάσημος ηθοποιός υπήρξε ανιψιός της αείμνηστης τραγουδίστριας αλλά και ηθοποιού της δεκαετίας των ‘50s, Rosemary Clooney.

Judy Garland - Liza Minnelli

Άλλο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα κληρονομιάς ταλέντου είναι αυτό της Judy Garland με την κόρη της Liza Minnelli, με την δεύτερη να διαθέτει πολλά κοινά με την μητέρα της. Η Liza, το μεγαλύτερο παιδί της Τζούντι από τον πρώτο της γάμο με τον σκηνοθέτη Vincent Minnelli, λατρεύτηκε από το κοινό για τις εμφανίσεις της στο Broadway.