Πριγκίπισσα Diana | Το BBC δώρισε 1.6 εκατομμύρια δολάρια από τις πωλήσεις της συνέντευξης που είχε δώσει στον Martin Bashir

Το BBC δώρισε 1.6 εκατομμύρια δολάρια στους φιλανθρωπικούς οργανισμούς που στήριζε η πριγκίπισσα Diana, χρήματα που εξασφάλισε από τις πωλήσεις που είχε κάνει η συνέντευξη της στον Martin Bashir.

Μετά την έρευνα που έκανε το Ανώτατο Δικαστήριο της Αγγλίας με επικεφαλής τον δικαστή John Dyson βγάζοντας το συμπέρασμα ότι ο δημοσιογράφος είχε χρησιμοποιήσει αντιδεοντολογικά μέσα για να 'κλείσει' τη συνέντευξη με τη Diana, το βρετανικό κανάλι αποφάσισε ότι θα ήταν σωστό να δώσει τα χρήματα που κέρδισε από τις πωλήσεις της συνέντευξης σε κανάλια σε όλο τον κόσμο.

Οι φιλανθρωπικοί οργανισμοί που έλαβαν τα χρήματα είναι οι Centrepoint, English National Ballet, Great Ormond Street Hospital Children's Charity, The Leprosy Mission, National Aids Trust, The Royal Marsden Cancer Charity και The Diana Award, σύμφωνα με ανακοίνωση του BBC.

"To BBC ανακοινώνει την πρόθεσή του να δωρίσει τα χρήματα από τις πωλήσεις την συνέντευξης της Diana στην εκπομπή Panorama το 1995 σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς. Το BBC το έπραξε δεδομένων των συμπερασμάτων του Lord Dyson και πιστεύουμε ότι είναι σωστό και κατάλληλο”, ανακοίνωσε το κανάλι.

Σε απάντηση, ο οργανισμός Leprosy που θα λάβει 250 χιλιάδες δολάρια από το BBC είπε πως θα συνεχίσει την κληρονομιά που άφησε η Diana βγάζοντας από τη σκιά τους πιο περιθωριοποιημένους ανθρώπους του κόσμου. "Η πριγκίπισσα Diana ήταν ένας άνθρωπος που εκτιμούσαν πολύ οι άνθρωποι που επηρεάζονται από την λέπρα σήμερα. Ήταν η γυναίκα που φωτογραφιζόταν περισσότερο στον κόσμο και έκανε πρωτοσέλιδα πιάνοντας τα χέρια ασθενών με λέπρα. Αυτό είχε μεγάλη επιρροή στο απαίσιο στίγμα που σχετίζεται με την λέπρα”.