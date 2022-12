Η Jennifer Lopez μάς έδωσε μία γεύση από το πώς ήταν τα φετινά Χριστούγεννα με τον Ben Affleck

Όπως έχει δηλώσει επανειλημμένα η Jennifer Lopez, η αγαπημένη της γιορτή είναι τα Χριστούγεννα, γι'αυτό έχοντας πάρει ρεπό από το απαιτητικό της πρόγραμμα, η Λατίνα σούπερ σταρ απόλαυσε τις γιορτινές ημέρες με τους αγαπημένους της. Ειδικότερα, η Lopez μοιράστηκε με τους φαν της στο newsletter της, On the JLo, διάφορες φωτογραφίες από τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση του σπιτιού της αλλά και το τι σήμαιναν για την ίδια τα φετινά Χριστούγεννα, αφού φέτος θα τα ζούσε παντρεμένη με τον έρωτα της ζωής της, Ben Affleck.

Όπως εξήγησε, κάθε χρόνο η ίδια επιλέγει ένα θέμα για τη γιορτή, με το φετινό να είναι τα πτηνά τροχιλίδες (hummingbirds). Κάνοντας ένα διάλειμμα από την απαιτητική της καριέρα, απολαμβάνοντας την ησυχία του σπιτιού της, η ίδια αποκάλυψε τον λόγο που φέτος επέλεξε το συγκεκριμένο θέμα. "Έγραψα ένα κομμάτι που ονομάζεται Hummingbird για το νέο μου άλμπουμ, This is Me... Now. Για εμένα οι τροχιλίδες είναι αγγελιοφόροι της αγάπης. Είναι εύελικτες, μπορούν να πετούν μπροστά και πίσω, πάνω και κάτω. Είναι τα πιο γρήγορα πτηνά όμως πάντα έχουν χρόνο να σταματήσουν, να φάνε κάτι γλυκό και να απολαύσουν τη στιγμή. Ταυτίζομαι μαζί τους, όμως περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, όταν βλέπω ένα από αυτά νιώθω πως είναι ένα σημάδι από τον Θεό ότι όλα θα πάνε καλά. Έτσι, αποφάσισα για φέτος πως οι τροχιλίδες θα είναι το τέλειο θέμα. Έχουμε ανάμεικτες οικογένειες, διπλό κόσμο, διπλή διασκέδαση, διπλή αγάπη, διπλά τα δώρα και τριπλό το χάος. Ήθελα να έχω ένα δέντρο μες στο σπίτι που θα είχε τροχιλίδες, υπενθυμίζοντάς μας πως όλα γίνονται με αγάπη και με την αγάπη όλα είναι πάντα καλά", έγραψε στο μήνυμά της.

On the JLo

Παράλληλα, μοιράστηκε κάποιες φωτογραφίες από τις γιορτινές ημέρες και τη διακόσμηση του σπιτιού της, όσο και από την glam εμφάνισή της στο χριστουγεννιάτικο πάρτι που διοργάνωσε για φίλους και γνωστούς. Μάλιστα, πριν από κάποιες ημέρες κυκλοφόρησαν βίντεο της σταρ με τον σύζυγό της από το εν λόγω πάρτι, να τραγουδούν μαζί με τη συνοδεία πιάνου χριστουγεννιάτικα και όχι μόνο τραγούδια.