Πριγκίπισσα Μαργαρίτα | Ο stylish τρόπος με τον οποίο πλήρωνε τα έξοδά της

Όλη της τη ζωή η πριγκίπισσα Μαργαρίτα είχε συνηθίσει να τη συγκρίνουν με τη μεγαλύτερη αδερφή της, βασίλισσα Ελισάβετ, με αποτέλεσμα να βγαίνει πάντα το "μαύρο" πρόβατο της οικογένειας, η επαναστάτρια, τη στιγμή που η ίδια απλά ζούσε τη ζωή της.

Αναμφίβολα, το πάθος της για την καλή ζωή και τα ακριβά πράγματα είχε παρατηρηθεί από τα Μέσα, σε αντίθεση με τη μακροβιότερη Βρετανίδα μονάρχη που προτιμούσε να ζει μία ολιγαρκή ζωή, χωρίς να προκαλεί. Μάλιστα, ανάμεσα στις συνήθειες που είχε η πριγκίπισσα Μαργαρίτα ήταν να ψωνίζει στα εμπορικά κέντρα του Λονδίνου και να επισκέπτεται συχνά το κομμωτήριο πριν τις εξορμήσεις της στην εξοχή. Αλλά, ο τρόπος με τον οποίο πλήρωνε αποδείκνυε πως δεν ήταν μια οποιαδήποτε συνηθισμένη γυναίκα.

Ειδικότερα, ένα άρθρο από τους New York Times του 1970 περιέγραφε λεπτομερώς το πώς πέρναγε την λαμπερή ζωή της. "Ο τρόπος ζωής της έχει μεγάλη ομοιότητα με εκείνον αρκετών πλούσιων κυριών. Χρησιμοποιεί λιμουζίνα με σοφέρ και συχνά επισκέπτεται το κατάστημα Marks and Spencer στην Όξφορντ ή τα Harrods. Πληρώνει είτε με μετρητά ή χρησιμοποιεί επιταγές από την ιδιωτική τράπεζα Coutts, υπογράφοντας απλά με το "Margaret", ανέφερε το άρθρο.

Παράλληλα, η αδερφή της βασίλισσας Ελισάβετ, όπως περιέγραφαν οι New York Times, κάθε Παρασκευή επισκεπτόταν το κομμωτήριο του Rene, ενός γνωστού κομμωτή στο Mayfair, φεύγοντας αμέσως μετά για την οικογενειακή αγροικία στο Sussex. Η Μαργαρίτα, συχνά, παρουσιαζόταν ως σπάταλη σε σχέση με την Ελισάβετ, αφού μάλιστα μία ανακαίνιση που είχε πραγματοποιήσει σε ένα από τα διαμερίσματα του Παλατιού του Κένσινγκτον είχε φτάσει τις 200 χιλιάδες δολάρια με χρήματα του φορολογούμενου λαού.

"Όταν η αδερφή μου και εγώ μεγαλώναμε, κατέληξε να γίνει η καλή. Αυτό ήταν βαρετό, έτσι ο Τύπος προσπάθησε να βγάλει πως εγώ ήμουν η απόλυτα μοχθηρή", φημολογείται πως είχε πει στον συγγραφέα Andrew Duncan, ο οποίος είχε υπογράψει το "The Reality of the Monarchy".