Η επιστροφή της stylish Sarah Jessica Parker στο σετ του "And Just Like That"

Μια ακόμη stylish εμφάνιση μάς χάρισε η Sarah Jessica Parker κατά την επιστροφή της στο σετ της σειράς "And Just Like That" υποδυόμενη τον χαρακτήρα που την έκανε γνωστή στο ευρύ κοινό στα τέλη της δεκαετίας του '90. Η Carrie Bradshaw επέστρεψε στο Μανχάταν έτοιμη να ζήσει τις νέες περιπέτειες με τις οποίες θα έρθει αντιμέτωπη στον δεύτερο κύκλο, ο οποίος θα κάνει πρεμιέρα μέσα στη νέα χρονιά.

Οι νέες φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν απεικονίζουν την πρωταγωνίστρια να κάνει τη βόλτα της στους δρόμους του West Village της Νέας Υόρκης όπου βρίσκεται το διαμέρισμά της, φορώντας έναν αναπάντεχο συνδυασμό. Ειδικότερα, η Parker φωτογραφήθηκε να φοράει ένα πουά βεραμάν παλτό, το οποίο συνδύασε με ένα outfit στην απόχρωση μαντζέντα. Παρόμοια απόχρωση επέλεξε για την ανανεωμένη βερσιόν της baguette από τον οίκο Fendi, με τον οποίο η ηθοποιός συνεργάστηκε για το επαναλανσάρισμα της iconic τσάντας.

Getty Images

Όπως δήλωσε η υπεύθυνη των original σειρών της HBO Max, Sarah Aubrey στο Variety, τα νέα επεισόδια θα θυμίσουν αρκετά το παλιό Sex and the City, καθώς μην ξεχνάμε πως οι ιστορίες θα επαναφέρουν παλιούς γνώριμους του original σόου. "Αυτό που θα δείτε σε αυτή τη σεζόν είναι όλοι οι χαρακτήρες να αγκαλιάζουν τη ζωή. Είναι μία πολύ χαρούμενη σεζόν και νομίζω πως με κάποιους τρόπους μοιάζει με τα iconic Sex and the City επεισόδια", εξήγησε.

Getty Images

Πριν από λίγο καιρό επιβεβαιώθηκε η φήμη πως ο χαρακτήρας του Aidan, τον οποίο υποδύθηκε ο John Corbett στην original σειρά θα επιστρέψει, με αποτέλεσμα να μαντεύουμε πως ίσως επανέλθει και στη ζωή της Carrie για τα καλά. Άλλωστε, οι πληροφορίες θέλουν τον Corbett να έχει συμφωνήσει να εμφανιστεί σε αρκετά επεισόδια του 2ου κύκλου.

Από την παρέα, ωστόσο, εκείνη που δεν επιστρέφει, εμμένοντας στην απόφασή της είναι η Kim Cattrall, η οποία αρνήθηκε να υποδυθεί ξανά τον ρόλο της Samantha Jones. Βέβαια, ο δημιουργός της σειράς Michael Patrick King σε παλαιότερη συνέντευξή του είχε επιβεβαιώσει πως η Samantha θα επιστρέψει στον νέο κύκλο. Το πώς θα το καταφέρει παραμένει άγνωστο.