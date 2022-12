And Just Like That | Όσα γνωρίζουμε για τον δεύτερο κύκλο της σειράς

Δυστυχώς, το And Just Like That δεν κατάφερε να κερδίσει απόλυτα το στοίχημα με τους φαν του original Sex and the City, οι οποίοι δεν λάτρεψαν τα επεισόδια του πρώτου κύκλου, τα οποία κατά τη γνώμη τους δεν μπόρεσαν να θεωρηθούν ως μία ρεαλιστική εξέλιξη σε ό,τι αφορά τους θρυλικούς χαρακτήρες. Ωστόσο, η δεύτερη σεζόν προμηνύεται καλύτερη, με πηγές να αναφέρουν πως πιθανώς οι die hard θαυμαστές να "επιστρέψουν" με χαρά πίσω στην stylish παρέα - ακόμα κι αν υπάρχουν απώλειες.

Μην ξεχνάμε πως η πρώτη σεζόν κάλυψε το δύσκολο θέμα του θανάτου, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να είναι τόσο "χαρούμενο" το περιεχόμενο, όσο άλλοτε. Όμως, σύμφωνα με τη Sarah Aubrey, υπεύθυνη των originals στο ΗΒΟ Max, "ό,τι θα δείτε σε αυτή τη σεζόν έχει να κάνει με τους χαρακτήρες να απολαμβάνουν τη ζωή. Είναι μια χαρούμενη σεζόν και πιστεύω με κάποιους τρόπους μοιάζει με τα iconic Sex and the City επεισόδια".

Τι γνωρίζουμε για τη δεύτερη σεζόν;

1. Είναι περιττό να πούμε πως ο Mr. Big δεν μπορεί να αναστηθεί. Ωστόσο, οι σεναριογράφοι σκέφτηκαν κάτι πιο juicy για τη ζωή της Carrie, όπως το να φέρουν πίσω τον Aidan. Ειδικότερα, τον περασμένο Αύγουστο o John Corbett επιβεβαίωσε τις φήμες που τον ήθελαν να επιστρέφει, παίζοντας σε έναν σημαντικό αριθμό επεισοδίων.

2. Πριν από λίγες εβδομάδες, φωτογραφίες της Sarah Jessica Parker με το iconic Vivienne Westwood νυφικό που είχε φορέσει στην πρώτη ταινία του franchise, κυκλοφόρησαν, κάνοντας μας να αναρωτηθούμε αν πρόκειται να δούμε έναν ακόμα γάμο για την πρωταγωνίστρια. Μήπως θα παντρευτεί εν τέλει τον Aidan;

3. Ίσως ένα από τα νέα επεισόδια να είναι αφιερωμένο στην Elizabeth Taylor, το σκυλάκι της Charlotte το οποίο αγάπησε πάρα πολύ στο original σόυ. Ειδικότερα, μία φωτογραφία της ομάδας styling έδειχνε έναν πίνακα που υποτίθεται πως κρέμεται στον τοίχο του χολ της Charlotte να απεικονίζει το πρώτο σκυλάκι της να φοράει ένα burberry πουλόβερ. Πιο αναλυτικά, η "αναφορά" αυτή είναι αφιερωμένη σε όλους τους φαν που παρατήρησαν πως στην πρώτη σεζόν δεν υπήρξε καμία νύξη για την Elizabeth Taylor.

4. Πέρα από τον John Corbett, ο οποίος θεωρείται νέος στη σειρά, στα νέα επεισόδια θα δούμε και τον διάσημο ηθοποιό, Tony Danza, o οποίος θα υποδυθεί τον πατέρα τ@ Che, του νέου love interest της Miranda.

5. Η επιστροφή της Samantha αποτελεί ένα μακρινό όνειρο, δεδομένου ότι πριν από λίγους μήνες η Sarah Jessica Parker είχε εξομολογηθεί πως ποτέ δεν έγινε πρόταση στην Kim Cattrall να συμμετάσχει στο And Just Like That, από τη στιγμή που η ίδια είχε δηλώσει την άρνησή της να ασχοληθεί με το πρότζεκτ. Επομένως, πιθανολογούμε πως για ακόμη μία φορά η Samantha δεν θα δηλώσει παρουσία. Να ελπίζουμε σε έναν τρίτο κύκλο;