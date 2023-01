Η Michelle Pfeiffer αποκάλυψε γιατί απείχε για χρόνια από τον κινηματογράφο

Η καριέρα της Michelle Pfeiffer δεν χρειάζεται συστάσεις, αφού από την πρώτη της εμφάνιση στην ταινία "Scarface" κατάφερε να εκτοξευτεί στην κορυφή των mega σταρ του Hollywood. Ωστόσο, η ηθοποιός πέρασε μία περίοδο κατά την οποία απείχε από το σινεμά, αποκαλύπτοντας τον λόγο στο podacast The Skinny Confidential Him & Her.

Πλέον είναι μέρος του σύμπαντος της Marvel και ήδη η νέα της ταινία Ant-man είναι σε εξέλιξη, όμως γύρω στο 2013 η ίδια ένιωθε πως δεν μπορούσε να εντάξει τον εαυτό της σε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία ηθοποιού, παρόλο που η Pfeiffer έχει αποδείξει πως μπορεί να παίξει τα πάντα.

"Ήμουν κάπως ανάμεσα σε πράγματα. Δεν ένιωθα πως ήμουν πραγματικά πρωταγωνίστρια. Δεν ήμουν ακόμη γιαγιά, όμως δεν ήμουν παράλληλα και μια ενζενί", αποκάλυψε. Πολλές γυναίκες άνω των 40 στο Hollywood έχουν μοιραστεί τις δυσκολίες που βιώνουν στον χώρο, με την έλλειψη ρόλων που καλύπτουν τις μεγαλύτερες ηλικίες.

Παράλληλα, η ηθοποιός ένιωσε πως έπρεπε να αφοσιωθεί στην οικογένειά της, μετακομίζοντας στη Βόρεια Καλιφόρνια. Δεδομένου, λοιπόν, ότι έπρεπε να καταφέρνει να έχει χρόνο για τα παιδιά της, αλλά και να κάνει συγχρόνως τη δουλειά της, η Pfeiffer συχνά έδινε αρνητικές απαντήσεις σε ρόλους, με αποτέλεσμα οι μάνατζέρ της να την αποκαλούν Dr. No. Βέβαια, εξήγησε πως με το που πει το ναι σε μία δουλειά, το πρότζεκτ θα είναι η μόνη της έγνοια μέχρι την ολοκλήρωσή του.

Και παρά το γεγονός πως η Pfeiffer απείχε για να περνάει και χρόνο με τα παιδιά της, εκείνα ήταν που την έπεισαν να επιστρέψει. "Ειλικρινά, δεν είχα συνειδητοποιήσει το πόσος καιρός είχε περάσει και διάβαζα πράγματα και δεν υπήρχε κάτι που να μου άρεσε αρκετά ώστε να με ωθήσει να φύγω από το σπίτι", υποστήριξε για την απουσία της από τον κινηματογράφο.

Πρόσφατα, η Pfeiffer ενσάρκωσε την πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Betty Ford, για την οποία έλαβε διθυραμβικές κριτικές, ενώ η είσοδός της στο σύμπαν της Marvel φωνάζει από μόνη της τη λέξη επιτυχία.