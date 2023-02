Sarah Jessica Parker: "Έχω σημαντικότερα πράγματα να κάνω από το να ανησυχώ για την εμφάνισή μου"

Η Sarah Jessica Parker έχει αποφασίσει πως δεν θα χαλάσει τη διάθεσή της για τα σχόλια που λαμβάνει για την εμφάνισή της με αφορμή το γεγονός ότι μεγαλώνει, ούτε θα προσπαθήσει να μπει στα καλούπια και τα κοινωνικά πρότυπα για να αρέσει στον κόσμο. Σε πρόσφατη συνέντευξή της σε γνωστό περιοδικό, η ηθοποιός παραδέχθηκε πως δεν έχει σκοπό να πιεστεί για θέματα που αφορούν την εμφάνισή της.

"Τον τελευταίο καιρό δεν νιώθω καμία πίεση, όμως κάποιες φορές έχω την εντύπωση πως οι άλλοι μπορεί να ανησυχούν για την εμφάνισή μου που είναι κάπως παράξενο", εξήγησε, αναφέροντας σχόλια που έχει δεχθεί για τις ρυτίδες της και τα γκρίζα της μαλλιά. "Νομίζω πως έχω πολύ πιο ενδιαφέροντα πράγματα να κάνω με τον χρόνο μου, εσύ δεν έχεις;" σημείωσε.

Συνεπώς, έχει σταματήσει να αγχώνεται για πράγματα που άλλοι παρατηρούν, από τη στιγμή που η ίδια νιώθει ο εαυτός της. "Απλά δεν μπορώ να είμαι το άτομο που οι άλλοι περιμένουν", δήλωσε. Παράλληλα, οι περίπλοκες συνήθειες που συνδέονται με το skincare την μπερδεύουν, καθώς γενικότερα στη ζωή της προτιμά την απλότητα. "Δεν τεστάρω στην πραγματικότητα πολλά προϊόντα skincare. Δεν ξοδεύω χρόνο να αλλάζω και να προσθέτω στη ρουτίνα μου. Για την ακρίβεια, μερικές φορές χαώνομαι από προϊόντα με πολλές οδηγίες και βήματα. Για εμένα, η απλότητα ήταν πάντα το κλειδί", παραδέχθηκε.

Η ίδια αυτή την περίοδο βρίσκεται εν μέσω γυρισμάτων της νέας σεζόν της σειράς "And Just Like That", στην οποία υποδύεται για ακόμη μία φορά τον ρόλο που την έκανε ευρέως γνωστή, Carrie Bradshaw. Και εκεί οι πρωταγωνίστριες έρχονται αντιμέτωπες με τη γήρανση, τη φθορά και τα προβλήματα που συνοδεύουν τη νέα δεκαετία στη ζωή τους, προσπαθώντας να δώσουν ένα θετικό πρόσημο στην εμπειρία πολλών γυναικών που στην πραγματικότητα δυσκολεύονται να αποδεχθούν.