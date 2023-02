Olena Zelenska | Το ξεχωριστό δώρο που της έκανε το πρωθυπουργικό ζεύγος της Μεγάλης Βρετανίας

Η Olena Zelenska συνάντησε τον πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας, Rishi Sunak, και τη σύζυγό του, Akshata Murthy, στην Downing Street στα πλαίσια των συνομιλιών για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, το πρωθυπουργικό ζεύγος έκανε ένα ξεχωριστό δώρο στην Πρώτη Κυρία της Ουκρανίας, ένα μεταξωτό μαντήλι με μεγάλη σημασία για την Zelenska.

Το μαντήλι του Aspinal of London στα χρώματα της ουκρανικής σημαίας και με print ηλίαντους σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τις γυναίκες και τα παιδιά της Ουκρανίας που έχουν πληγεί από τον πόλεμο. Σε σχέδιο της Mariya Dykalo, το μαντήλι στηρίζει τον αγώνα της Ουκρανίας, αφού τα έσοδα των πωλήσεών του θα δοθούν στο 'The Centre for Women's Perspectives', τον οργανισμό που δημιουργεί καταφύγια για παιδιά και γυναίκες στην Lviv, την πόλη από την οποία κατάγεται η Dykalo.

Οι ηλίανθοι δεν επιλέχτηκαν τυχαία, αφού πρόκειται για το λουλούδι- σύμβολο της χώρας, της ελπίδας και της αντίστασης που δείχνουν. "Είμαι τόσο περήφανη για το φιλανθρωπικό έργο του Aspinal of London, αλλά ως Ουκρανή το #standwithukraine είναι ένα πολύ προσωπικό project”, είπε η καλλιτέχνις. "Νιώθω μεγάλη τιμή που η Πρώτη Κυρία της Ουκρανίας, Olena Zelenska, έχει το μαντήλι που της έδωσε η κυρία Murthy στην Downing Street ως σύμβολο του φιλανθρωπικού έργου των Βρετανών για τους ανθρώπους στην Ουκρανία”.

Η φιλανθρωπική συλλογή του Aspinal of London περιλαμβάνει, εκτός από το μαντήλι, και ένα μπρελόκ στα μπλε και κίτρινη απόχρωση, τα έσοδα των πωλήσεων του οποίου θα δοθούν στο Dattalion, μια διαδικτυακή πλατφόρμα που ενημερώνει τον κόσμο για όσα συμβαίνουν στον πόλεμο.