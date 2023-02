"Τα θεωρούσε φτηνιάρικα" | Η πριγκίπισσα Μαργαρίτα δεν φορούσε ποτέ ένα από τα πιο δημοφιλή κομμάτια της γυναικείας γκαρνταρόμπας

Η Lady Glenconner υπήρξε μία από τις πιο στενές φίλες και βοηθούς της πριγκίπισσας Μαργαρίτας. Βρισκόταν πάντα δίπλα της στις επίσημες εμφανίσεις της, απολογούταν για εκείνη όταν χρειαζόταν και την έβγαζε από δύσκολες καταστάσεις.

Η πιστή της βοηθός πρόσφατα μίλησε στο περιοδικό 'The Oldie' εξηγώντας γιατί δεν της άρεσε ο τρόπος που παρουσιάστηκε η αδελφή της βασίλισσας Ελισάβετ στη σειρά 'the Crown' αλλά και ο τρόπος που την υποδύθηκε η Helena Bonham Carter. Όπως είπε, συναντήθηκε με την ηθοποιό για τσάι και της αποκάλυψε τη δυσαρέσκειά της. "Βλέπω τα προγράμματα για τη βασιλική οικογένεια- συχνά είμαι σε αυτά” είπε εξηγώντας ότι με το The Crown εξοργίστηκε: "Είδα την Helena Bonham Carter- ήρθε για τσάι- για την πριγκίπισσα Μαργαρίτα. Της είπα ότι ποτέ δεν την είδα να τρέχει. Αφού την είδα στο Crown απογοητεύτηκα πολύ με τον τρόπο που την παρουσίασε και της είπα "ήταν χάλια έτσι δεν είναι;” Κι εκείνη μου είπε ότι δεν είχε επιλογή κι έκανε ό,τι της λέγανε”.

Getty Images Η πριγκίπισσα Μαργαρίτα σε διακοπές της στην Καραϊβική το 1976.

Η Lady Glenconner αποκάλυψε μάλιστα ότι η σειρά έκανε λάθος και στις ενδυματολογικές επιλογές, αφού έδειξαν τη Μαργαρίτα να φοράει ένα κομμάτι που ποτέ δεν θα είχε επιλέξει η ίδια να φορέσει: "Στη σκηνή που η πριγκίπισσα Μαργαρίτα γνωρίζει για πρώτη φορά τον Roddy Llewellyn καθόμασταν σε μια πισίνα. Με έδειξαν σαν να τη εκδίδω και οι δυο μας φορούσαμε μπικίνι. Η πριγκίπισσα Μαργαρίτα ποτέ δεν φορούσε μπικίνι. Τα θεωρούσε φτηνιάρικα”.