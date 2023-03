Βασιλιάς Κάρολος | Επί 17 χρόνια παρακαλούσε τη μητέρα του να χαρίσει τον τίτλο της βασίλισσας στην Καμίλα

Όσο κι αν το κοινό σοκαρίστηκε από την περσινή δημόσια δήλωση της βασίλισσας Ελισάβετ, η οποία λίγο πριν πεθάνει είχε ανακοινώσει την επιθυμία της η Καμίλα να λάβει τον τίτλο της βασιλικής συζύγου, τελικά χρειάστηκε πάνω από 15 χρόνια για να πάρει την απόφαση. Ειδικότερα, σύμφωνα με το βιβλίο του Christopher Anderson "The King: The Life of Charles III", ο βασιλιάς Κάρολος επέμενε για τουλάχιστον 17 χρόνια για να πείσει τη μητέρα του ώστε η σύζυγός του να λάβει τον τίτλο της βασίλισσας.

"Συνέχιζε και συνέχιζε αδιάκοπα να παρακαλάει την εκλιπούσα βασίλισσα να αναγνωρίσει την Καμίλα ως βασίλισσα όχι απλά ως βασιλική σύζυγο", εξήγησε ο Anderson, υπογραμμίζοντας πως η ανακοίνωση της βασίλισσας Ελισάβετ εξέπληξε και τους εγγονούς της.

Πέρα, όμως, από την κίνηση της βασίλισσας Ελισάβετ, σύμφωνα με πηγές από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ φημολογείται πως ο τίτλος της Καμίλα θα αλλάξει μετά την τελετή στέψης του συζύγου της, όπου το κοινό και η οικογένειά της θα την αποκαλούν βασίλισσα.

"Η σύζυγος του βασιλιά είναι φυσικά η βασιλική του σύντροφος, όμως είναι επίσης απλά η βασίλισσα", σημείωσε ο συγγραφέας που αποκάλεσε ευκολόπιστο το κοινό και τα Μέσα πάνω στο θέμα. Μην ξεχνάμε πως ο βρετανικός λαός έχει μία ιδιαίτερη θέση στην καρδιά του για την πριγκίπισσα Diana, η οποία έχασε τη ζωή της στο τραγικό δυστύχημα στο Παρίσι και δύσκολα αποδέχθηκε τη σχέση του Καρόλου με την Καμίλα.

Η παράνομη σχέση του βασιλιά με την τότε σύντροφό του ήταν στην ουσία η αιτία για τα δεινά που βίωσε η πριγκίπισσα Diana. Έτσι, για το κοινό - και λογικά για τα παιδιά της- είναι σαν η Καμίλα να κλέβει τον τίτλο που κάποτε θα αναλάμβανε η πριγκίπισσα Diana.