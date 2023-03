And Just Like That | "Η δεύτερη σεζόν θα είναι εντελώς διαφορετική από την πρώτη"

Αναμφίβολα, η επιστροφή της παρέας του Sex and the City με νέο όνομα και ανανεωμένες ιστορίες φαίνεται να ενθουσίασε στην αρχή τους φαν, ωστόσο όπως αποδείχθηκε δεν κατάφερε να τους πείσει. Ο πρώτος κύκλος του "And Just Like That" δεν κέρδισε το στοίχημα, όμως όπως αναφέρουν οι συντελεστές η δεύτερη σεζόν θα θυμίσει σε πολλά σημεία την original σειρά.

Μην ξεχνάμε ότι το επίκεντρο του πρώτου κύκλου ήταν ο θάνατος του Mr. Big, επομένως τα επεισόδια δεν θα μπορούσαν να είναι σε καμία περίπτωση διασκεδαστικά. Ωστόσο, έγινε η αρχή ώστε η Carrie Bradshaw να ξαναβρεί τον παλιό της εαυτό. Άλλωστε, το ίδιο επιβεβαίωσε και η πρωταγωνίστρια Sarita Choudhury, όταν ρωτήθηκε στο κόκκινο χαλί των Writers Guild Awards την περασμένη Κυριακή.

Courtesy of HBO Max

Ειδικότερα, η ηθοποιός που υποδύεται την νέα φίλη της Bradshaw, την μεσίτρια Seema Patel, δήλωσε πως η δεύτερη σεζόν θα είναι πολύ διαφορετική από την πρώτη. Μάλιστα, υπογράμμισε πως θα είναι αρκετά πιο αστεία, ένα χαρακτηριστικό που ήταν έκδηλο στην original σειρά και στις 2 ταινίες που ακολούθησαν. Παράλληλα, η Choudhury σχολίασε και την επιστροφή του τηλεοπτικού Aidan, κατά κόσμον John Corbett, ο οποίος θα εμφανιστεί σε αρκετά επεισόδια ως το νέο παλιό love interest της πρωταγωνίστριας.

"Ο ενθουσιασμός έχει νόημα. Κι εγώ έτσι θα έκανα. Όταν το σκέφτεσαι: επέστρεψε! Δεν τον είχα γνωρίσει, έτσι φερόμουν επίσης σαν μια φαν, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Είναι ένας φανταστικός τύπος", δήλωσε η ηθοποιός.

Προς το παρόν, δεν γνωρίζουμε περισσότερα για την ημερομηνία της πρεμιέρας, ωστόσο η Choudhury αποκάλυψε πως ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα, πράγμα που σημαίνει ότι η κυκλοφορία των νέων επεισοδίων δεν αποτελεί ένα μακρινό σενάριο.

Σχετικά με την υπόθεση, γνωρίζουμε πως η Carrie Bradshaw έχει καταφέρει να βάλει κατά έναν τρόπο σε τάξη τη ζωή της, έπειτα από τον θάνατο του συζύγου της, προσπαθώντας να συμβαδίσει με τον νέο κόσμο και την εποχή της. Στο πλευρό της θα βρεθεί για ακόμη μία φορά ο Aidan, δίνοντάς της μία ακόμα ευκαιρία στην αγάπη. Η συνέχεια στις οθόνες μας!