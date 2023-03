"Έχουν μεγάλους καβγάδες και πετάνε πράγματα ο ένας στον άλλο"

Όσο κι αν ο πρίγκιπας William και η Kate Middleton μοιάζουν να έχουν έναν γάμο που έχει βγει από παραμύθι, στην πραγματικότητα η σχέση τους είναι όπως όλων των φυσιολογικών ζευγαριών με τα πάνω και τα κάτω τους. Σύμφωνα με το νέο βιβλίο του Tom Quinn, "Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family", το ζευγάρι μαλώνει και μάλιστα πολύ, φτάνοντας στο σημείο να πετάνε πράγματα ο ένας στον άλλο.

Ειδικότερα, ο βασιλικός συγγραφέας λέγεται πως έχει συλλέξει τις πληροφορίες του από εργαζομένους του Παλατιού, που είχαν την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά τη σχέση των royals. Μάλιστα, ο συγγραφέας μίλησε στο "Fox News Digital" σχετικά με τα ψευδώνυμα που έχουν ο ένας για τον άλλο. Παράλληλα, ο ίδιος τούς αποκάλεσε μυθιστόρημα της Jane Austen, καθώς μπορεί να έχουν μεγάλους καβγάδες που πετούν πράγματα ο ένας στον άλλο, ωστόσο μοιάζουν τόσο ήρεμοι.

Πιο αναλυτικά, ο Quinn αποκάλυψε πως η Kate φωνάζει τον William "μωρό μου", ενώ όταν εκείνος νευριάζει από τις τούφες μαλλιών που βρίσκει παντού, η ίδια τον αποκαλεί περιπαικτικά "καραφλούλη". Από την άλλη, ο William την αποκαλεί "babykins" ή "Duchess of Doolittle", επειδή πριν παντρευτούν δεν δούλευε full time ως εργαζόμενο μέλος της βασιλικής, κάτι που είχε σχολιαστεί αρνητικά από την βασίλισσα Ελισάβετ. Παράλληλα, ο πρίγκιπας της Ουαλίας όταν θέλει να δείξει τη δυσαρέσκειά του αποκαλεί τη σύζυγό του, "αγάπη μου".

Ωστόσο, οι τσακωμοί τους δεν διαρκούν πολύ, καθώς η Kate Middleton είναι εκείνη που δίνει τέλος στις φασαρίες. "Η Kate είναι πολύ ήρεμη. Ο William είναι εκείνος που είναι λίγο ευέξαπτος . Βλέπουμε ένα παράδειγμα στο βιβλίο του Harry. Όμως, η Kate είναι μετρημένη. Είναι εκείνη που θα ρίξει το λάδι στη φωτιά και θα πεις ας μην μαλώσουμε", είπε χαρακτηριστικά ο συγγραφέας.

Για τον Quinn, η συμπεριφορά του William προκύπτει από το γεγονός ότι μεγάλωσε σε ένα σπίτι με πολλούς τσακωμούς εν μέσω διαζυγίου, με αποτέλεσμα να οδηγείται από το συναίσθημα. Πάντως, οι δυο τους δεν θέλουν να δείχνουν πως είναι το τέλειο ζευγάρι, παρά ένα φυσιολογικό σαν όλα τα άλλα. Μάλιστα, ο συγγραφέας υποστήριξε πως η Kate είχε δηλώσει πως "υπάρχουν ημέρες που έχουμε μαλώσει πολύ και μέρες που δεν μιλάμε ο ένας στον άλλο, όπως κάθε ζευγάρι".

Μην ξεχνάμε πως οι βασιλικές υποχρεώσεις και το γεγονός πως έχουν αποκτήσει 3 παιδιά θα δυσκολεύουν τη μεταξύ τους επικοινωνία. Σίγουρα, όμως, οι Waleses δεν θεωρούν τη σχέση τους ειδυλλιακή, γνωρίζοντας πως χρειάζεται καθημερινή προσπάθεια ώστε να λειτουργήσει ένας γάμος, πράγμα που έχουν δεσμευτεί να κάνουν.