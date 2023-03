Βασίλισσα Ελισάβετ, Madonna, Anna Wintour | Ο σεφ Jeff Schroeter αποκαλύπτει τις περίεργες απαιτήσεις τους στο φαγητό

Ο σεφ των διασήμων, Jeff Schroeter, αποκάλυψε τις πιο εξωφρενικές και περίεργες απαιτήσεις τους στο φαγητό μιλώντας πρόσφατα στο podcast 'I've Got News For You'.

O διάσημος σεφ που έχει μαγειρέψει μεταξύ άλλων για τη βασίλισσα Ελισάβετ, τη Madonna αλλά και την Anna Wintour εξήγησε τι παραγγέλνουν οι διάσημοι και ποιες είναι οι προτιμήσεις τους. Όπως είπε η Anna Wintour άλλαζε προτιμήσεις ανά διαστήματα. Κάποια περίοδο συνήθιζε να τρώει τη διάσημη Nicoise σαλάτα του με τόνο, αλλά επειδή δεν της άρεσε ο φρέσκος τόνος, την ετοίμαζε με ψάρι κονσέρβας που του έφερνε η ίδια.

"Έφτιαχνα αυτή την όμορφη σαλάτα και μετά άνοιγα την κονσέρβα με τον τόνο και τον έβαζα από πάνω. Το λάτρευε”, είπε χαρακτηριστικά ο σεφ που έχει ανοίξει το Beckett's εστιατόριο στο Σίδνεϊ και έχει εργαστεί μεταξύ άλλων στο Savoy Hotel του Λονδίνου και το Royalton στη Νέα Υόρκη.

Η Madonna είχε προσλάβει τον Schroeter για το 37ο πάρτι γενεθλίων της που το είχε διοργανώσει στο ξενοδοχείο Delano στο Μαΐάμι. Όπως θυμάται ο σεφ είχε ετοιμάσει μαζί με τρεις άλλους σεφ το πιάτο 'Madonna σολομός', το οποίο έγινε και το αγαπημένο της. Εκτός από τον σολομό που ήταν κομμένος σε σχήμα πεταλούδας, περιείχε αγγούρι, χυμό λεμόνι, ελαιόλαδο, βασιλικό, καρύδια και χουρμάδες. "Είναι υγιεινό και κάνει καλό. Ήταν πολύ καλά, ήμουν εκεί τρεις μέρες και το μόνο που είχα να κάνω ήταν ένα πιάτο. Ίσως η καλύτερη δουλειά που έχω κάνει”, είπε ο σεφ.

Όσο για τη βασίλισσα Ελισάβετ, ο σεφ θυμάται την ημέρα που είχε μαγειρέψει για εκείνη κάπως διαφορετικά. Η βρετανίδα μονάρχης συνήθιζε να πηγαίνει στο ξενοδοχείο Savoy για επιδόρπιο. Κάποια στιγμή κατάλαβε ότι ένα μέλος της βασιλικής οικογένειας βρισκόταν στο ξενοδοχείο καθώς είδε "οπλισμένους άντρες της ασφάλειας να μπαίνουν στην κουζίνα με σκυλιά”. Χωρίς να γνωρίζει ότι πρόκειται για την Ελισάβετ, το υποψιάστηκε όταν πήρε την παραγγελία.

"Τα μέλη της βασιλικής οικογένειας δειπνούν σε ένα από τα επτά ιδιωτικά δωμάτια, αλλά ξέραμε ότι είναι η βασίλισσα γιατί λάτρευε το γλυκό peach Melba (σ.σ. παγωτό βανίλια με καραμελωμένο ροδάκινο). Η παραγγελία ήταν επτά με δέκα peach Melba στον πριβέ χώρο, άρα ήταν η βασίλισσα”, θυμάται ο Schroeter.

Μία από τις πιο περίεργες παραγγελίες, όμως, τις είχε κάνει ο σχεδιαστής Karl Lagerfeld. Κάποια στιγμή είχε μπει στην κουζίνα μαζί με 10 άτομα μετά από μια επίδειξη μόδας και ζήτησε ένα πολύ συγκεκριμένο πιάτο, για το οποίο δεν είχε προετοιμαστεί το προσωπικό. "Χοτ ντογκ με πατάτες τηγανιτές” είπε πως ζήτησε ο σχεδιαστής παρασύροντας όλη την παρέα του να κάνει την ίδια παραγγελία. Ο σεφ ζήτησε από το προσωπικό του να βρουν μια καντίνα ώστε να πάρουν λουκάνικα και τελικά να σερβίρουν ό,τι είχε ζητήσει ο Lagerfeld. "Όσο για τις πατάτες, κάποιος πήγε στο McDonalds. Τα βάλαμε στο πιάτο και ο Lagerfeld είπε ότι ήταν το καλύτερο γεύμα που είχε εδώ και καιρό”, είπε ο σεφ.