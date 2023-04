Meryl Streep | O ξέφρενος χορός στα γυρίσματα σειράς που ενθουσίασε τους followers της

Μας έχει συγκινήσει ή μας έχει κάνει να γελάσουμε μέσα από τους ήρωες που υποδύεται στις ταινίες και στις σειρές που πρωταγωνιστεί. Εκτός, όμως, από το ταλέντο της στην υποκριτική, η Meryl Streep αποφάσισε να μας δείξει ότι το έχει και με τον χορό.

Η επιτυχημένη ηθοποιός, για να γιορτάσει το τέλος των γυρισμάτων του τρίτου κύκλου της σειράς "Only Murders In The Building” αποφάσισε να το ρίξει στον χορό. Και το έκανε επιβεβαιώνοντας με τον τρόπο της ότι οι συνάδελφοι περνούσαν πολύ καλά στα παρασκήνια και αυτό ήρθε η στιγμή να βγει προς τα έξω. Ο επίσημος λογαριασμός της σειράς στο Instagram αποφάσισε, λοιπόν, να δημοσιοποιήσει αυτό το καλό κλίμα στους followers της σειράς μέσα από ένα βίντεο.

Στο συγκεκριμένο βίντεο, βλέπουμε την βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό να χορεύει ξέφρενα μαζί με τον συμπρωταγωνιστή της, Paul Rudd. Όπως ήταν φυσικό, οι διαδικτυακοί ακόλουθοι αποθέωσαν τις ικανότητες της Meryl Streep καθώς και τον πηγαίο ενθουσιασμό και την αισιόδοξη ματιά που επιλέγει να πορεύεται στη ζωή.

Φωτογραφία από τα γυρίσματα της σειράς δημοσίευσε και η Selena Gomez, η οποία συμμετέχει στο "Only Murders In The Building” και θα έχει να θυμάται μόνο τα καλύτερα από τη συνεργασία της με την θρυλική Meryl Streep.

"Δεν είμαι σίγουρη ότι έχω αρκετά λόγια για να περιγράψω πόσο όμορφη υπήρξε για εμένα αυτή η σεζόν” έγραψε στη λεζάντα της χαμογελαστής φωτογραφίας που ανήρτησε.