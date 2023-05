Το TikTok έχει τη δική του αγαπημένη royal και δεν είναι η Kate Middleton ή η Meghan Markle

To TikTok είναι η εφαρμογή που έκανε δημοφιλή η γενιά Gen Z, η οποία αναφέρεται ηλικιακά σ' αυτούς που γεννήθηκαν από τα μέσα των 1990s έως τα τέλη του 2010. Αυτή η γενιά, μάλιστα, έχει αποδείξει ότι είναι γεμάτη εκπλήξεις αναφορικά με τις προτιμήσεις και τα γούστα της, ενώ συχνά δεν ακολουθεί τις νόρμες. Δημιουργεί δικές της τάσεις, κάνει must - have τα πιο απροσδόκητα πράγματα και ξεχωρίζει πρόσωπα που κανείς ίσως δεν θα μπορούσε να σκεφτεί. Μία τέτοια περίπτωση είναι η εμμονή των εκπροσώπων της Gen Z με την πριγκίπισσα Άννα.

Η 72χρονη πριγκίπισσα Άννα, η μοναδική κόρη της βασίλισσας Ελισάβετ και του πρίγκιπα Φιλίππου, αδελφή του νυν βασιλιά Καρόλου, έχει γίνει αγαπητή ανάμεσα στους TikTokers για πολύ συγκεκριμένα πράγματα- κι όχι μόνο γιατί είναι μία από τα πιο σκληρά εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Οι χρήστες έχουν ανακαλύψει και λατρέψει το στιλ της από τη δεκαετία των 60s και των 70s. Η Πριγκίπισσα Άννα υπήρξε, εξάλλου, style icon στην εποχή της και έχει φωτογραφηθεί για το εξώφυλλο της βρετανικής Vogue τρεις φορές, ενώ ήταν μία από τις πρώτες royals που υιοθέτησαν το sustainability στην γκαρνταρόμπας τους.

Εκτός όμως από τα looks της που αναπαράγονται στα βίντεο του TikTok, οι χρήστες έχουν εκτιμήσει τόσο το κοφτό χιούμορ της όσο και το τσαγανό της. Όλοι επιστρέφουν στην ψυχραιμία και τον "τσαμπουκά" με τον οποίο τον Μάρτιο του 1974 αντιμετώπισε έναν επίδοξο απαγωγέα της. Όταν εκείνος υπό την απειλή όπλου που τη σημάδευε απαίτησε τρία εκατομμύρια λίρες, λέγεται ότι εκείνη του απάντησε: "Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ". Το περιστατικό άφησε πίσω του τραυματίες, τους σωματοφύλακες και το σοφέρ της, αλλά είχε αίσιο τέλος για όλους και για την πριγκίπισσα που κέρδισε για πάντα τον τίτλο της "cool" και της "άπαιχτης".

Σύμφωνα με τη Daily Mail, το όνομα της πριγκίπισσας Άννας συγκεντρώνει αυτή τη στιγμή περισσότερα από ένα δις views στο TikTok. Ανάμεσά σ' αυτά πολλά για βίντεο που υποστηρίζουν ότι η Άννα είναι αυτή που άξιζε περισσότερο να γίνει βασίλισσα.