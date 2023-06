Sarah Jessica Parker | Η τρυφερή φωτογραφία για τα 25 χρόνια από την πρεμιέρα του "Sex and the City"

Όσα κι αν ειπώθηκαν για τα γυρίσματα της σειράς "Sex and the City" και τη διαμάχη που υπήρχε ανάμεσα στη Sarah Jessica Parker και την Kim Cattrall, η τηλεοπτική "Carrie" πάντα θα παραμένει πιστή στο κοινό της, που την τοποθέτησε στην κορυφή των διασημότερων τηλεοπτικών χαρακτήρων όλων των εποχών. Σε αυτούς θέλησε να απευθυνθεί η Parker με αφορμή την συμπλήρωση 25 ετών από την πρεμιέρα της εκπομπής, πραγματοποιώντας μία τρυφερή ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram.

Ανεβάζοντας μία φωτογραφία με το κολιέ που φορούσε στη σειρά, το οποίο απεικόνιζε το όνομα της πρωταγωνίστριας, η ηθοποιός έγραψε στη λεζάντα της: "Είναι η αργυρή επέτειός μας όμως οι αναμνήσεις θα είναι πάντα χρυσές". Είναι ξεκάθαρο πως η σειρά αυτή τη στιγμάτισε και αποτέλεσε σταθμός στην καριέρα της Parker όπως και στις ζωές των υπόλοιπων πρωταγωνιστριών, πράγμα που αποδεικνύεται στο σήμερα.

Άλλωστε, η επιτυχία της σειράς "And Just Like That" έδειξε πως υπάρχει ακόμα ενδιαφέρον για τις ζωές των εμβληματικών χαρακτήρων στη νέα δεκαετία της ζωής τους. Πριν από λίγες ημέρες έγινε γνωστό πως η Kim Cattrall που υποδύθηκε τον χαρακτήρα της Samantha Jones - της τέταρτης της παρέας- πρόκειται να επανέλθει για ένα cameo στο τέλος της δεύτερης σεζόν, κάνοντας τους φαν της εκπομπής να μην μπορούν να το πιστέψουν.

Ειδικότερα, οι περισσότεροι είχαν ξεγράψει την πιθανότητα από το μυαλό σου, δεδομένου ότι η Cattrall είχε κάνει ξεκάθαρο το ότι δεν είχε σκοπό να επιστρέψει. Μάλιστα, στο επίκεντρο βρέθηκε και η κόντρα των Parker και Cattrall, με την τελευταία να αποκαλύπτει πως η κεντρική πρωταγωνίστρια δεν της είχε φερθεί πολύ ευγενικά. Ό,τι κι αν έγινε, εν τέλει η τηλεοπτική Samantha θα επιστρέψει για μία σκηνή, χωρίς να γνωρίζουμε αν θα υπάρχει συνέχεια για τον χαρακτήρα της.

Πριν από λίγες ημέρες κυκλοφόρησε το νέο trailer για τη δεύτερη σεζόν, που μας δίνει μία γενική εικόνα για το τι πρόκειται να παρακολουθήσουμε, χωρίς να υπάρχει κάποιο hint για την επιστροφή της Samantha.