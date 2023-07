Sarah Jessica Parker | Δεν έχει περάσει ούτε μία νύχτα μακριά από τον σύζυγό της επί 31 χρόνια

Προσωπικές αποκαλύψεις έκανε η Sarah Jessica Parker μιλώντας στην εκπομπή The Howard Stern Show. Η 58χρονη ηθοποιός θυμήθηκε το πρώτο της ραντεβού με τον σύζυγό της, Matthew Broderick τον Μάρτιο του 1992 εξηγώντας πως έκτοτε είναι μαζί.

"Δεν έχουμε περάσει ούτε μία νύχτα χώρια έκτοτε, με εξαίρεση τις επαγγελματικές υποχρεώσεις" ανέφερε στον Howard Stern η πρωταγωνίστρια του And Just Like That. "Ή όταν ήταν άρρωστη η μητέρα του για λίγο οπότε πήγε να την προσέχει. Αλλά από εκείνη την πρώτη νύχτα, δεν έχουμε μείνει ποτέ χώρια".

Η ίδια εκμυστηρεύτηκε ότι ένιωσε πολύ σύντομα στη σχέση τους να τον ερωτεύεται ένιωθε ότι είναι καταπληκτικός. Άλλωστε τον θαύμαζε, όπως εκμυστηρεύτηκε, πολύ πριν γίνουν ζευγάρι.

Ονειρεύονταν και οι δύο μια οικογένεια στη Νεά Υόρκη

Οι δυο τους έχουν "μεγαλώσει με παρόμοιο τρόπο" παρόλο που οι ζωές τους "ήταν τόσο διαφορετικές". Η Sarah Jessica Parker υπογράμμισε πως ένα ακόμα κοινό που έχουν είναι ότι και οι δύο ήθελαν να κάνουν τη δική τους οικογένεια στη Νέα Υόρκη.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1997, μόλις πέντε χρόνια μετά το πρώτο τους ραντεβού. Έχουν αποκτήσει μαζί τρία παιδιά, τον 20χρονο James και τις 13χρονες Tabitha και Marion.