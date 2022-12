Sarah Jessica Parker | Stylish οικογενειακή έξοδος με τον σύζυγό της και τα παιδιά της

Αν και για χρόνια η Sarah Jessica Parker και ο Matthew Broderick πραγματοποιούσαν συχνές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί μεγάλων εκδηλώσεων, πλέον έχουν τη χαρά να τους συνοδεύουν τα 3 παιδιά τους. Πριν από λίγες ημέρες, ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τη διάσημη οικογένεια σε θέατρο της Νέας Υόρκης να απολαμβάνει την Broadway παράσταση "Some Like It Hot" που έκανε πρεμιέρα.

Το διάσημο ζευγάρι φωτογραφήθηκε με τον 20χρονο James και τις 13χρονες Marion και Tabitha να είναι ιδιαίτερα χαρούμενο με την οικογενειακή έξοδο που έλαβε χώρα το σαββατοκύριακο. Η διάσημη σταρ επέλεξε για την ξεχωριστή βραδιά ένα εντυπωσιακό μπλε φόρεμα με παγιέτες, το οποίο συνδύασε με ένα λευκό παλτό και ασορτί πέρλες.

Getty Images

Από την άλλη, οι κόρες της που φαίνεται να έχουν "κληρονομήσει" την ιδιαίτερη αίσθηση του στιλ από τη σταρ, επέλεξαν παρόμοια φορέματα σε διαφορετικά χρώματα και ανάλογα παλτό.

Getty Images

Η Sarah Jessica Parker, η οποία βρίσκεται εν μέσω γυρισμάτων του δεύτερου κύκλου της σειράς "And Just Like That", φαίνεται πως ενθουσιάστηκε από την παράσταση, για την οποία αφιέρωσε μία ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, γράφοντας: "Πρεμιέρα. Έτσι μοιάζει το Shubert Theatre 8 παραστάσεις την εβδομάδα. Ουάου. Συγχαρητήρια σε όλο το καστ, το συνεργείο και τη δημιουργική ομάδα για αυτή την ευχάριστη βραδιά στο θέατρο". Μάλιστα, η ίδια μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο από το χειροκρότημα των συντελεστών.

Δεν είναι η πρώτη φορά που σύσσωμη η οικογένεια δίνει το παρών σε εκδήλωση. Ειδικότερα, πριν από λίγο καιρό τα τρία παιδιά της Parker και του Broderick είχαν εμφανιστεί στην πρεμιέρα των γονιών τους στο Broadway, ενώ οι δίδυμες κόρες της σταρ είχαν εμφανιστεί στην πρεμιέρα της ταινίας "Hocus Pocus 2" μαζί με τη διάσημη μητέρα τους.