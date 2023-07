Πρίγκιπας William - Kate Middleton | Για ποιο λόγο απουσίαζαν τα παιδιά τους από την τελετή στέψης στη Σκωτία;

Τρεις αξιολάτρευτοι βασιλικοί έλειπαν από τον εορτασμό της στέψης του βασιλιά Κάρολου στη Σκωτία για έναν σχετικό λόγο!

Ενώ ο πρίγκιπας William και η Kate Middleton ταξίδεψαν στο Εδιμβούργο την Τετάρτη για να υποστηρίξουν τον βασιλιά και τη βασίλισσα Καμίλα, άφησαν τα τρία τους παιδιά στο σπίτι. Ο πρίγκιπας George, η πριγκίπισσα Charlotte και ο πρίγκιπας Louis ολοκληρώνουν την τελευταία εβδομάδα των μαθημάτων τους στο Lambrook School πριν ξεκινήσουν οι καλοκαιρινές διακοπές το Σάββατο και αυτός ήταν ο λόγος που απουσίαζαν από την τελετή.

Η σχολική χρονιά ξεκίνησε πολύ δυναμικά για τα παιδιά της Ουαλίας, τα οποία ξεκίνησαν όλα στο Lambrook ως πρωτοετείς μαθητές μετά τη μετακόμιση της οικογένειάς τους από το Λονδίνο στο Windsor. Η σχολική χρονιά που ολοκληρώθηκε περιλάμβανε – μεταξύ άλλων - τον θάνατο της προγιαγιάς τους βασίλισσας Ελισάβετ και την ενθρόνιση του παππού τους βασιλιά Καρόλου. Ο βασιλιάς ονόμασε αμέσως τον William και την Kate πρίγκιπα και πριγκίπισσα της Ουαλίας και το βασιλικό ζεύγος ανέβηκε σε έναν αναβαθμισμένο βασιλικό ρόλο – με τα παιδιά τους να "κλέβουν” την παράσταση την τελετή στέψης.

Κατά τη διάρκεια της ιστορικής εκκλησιαστικής τελετής στο Αβαείο του Ουέστμινστερ στο Λονδίνο στις 6 Μαΐου, ο πρίγκιπας George υπηρέτησε αξιολάτρευτα ως τιμώμενο πρόσωπο για τον βασιλιά Κάρολο και βοήθησε να μεταφέρει μια γωνιά από τα ράσα του. Η πριγκίπισσα Charlotte και ο πρίγκιπας Louis, εν τω μεταξύ, ήταν μια γλυκιά ομάδα καθώς κάθονταν με τους γονείς τους στη στέψη, παρακολουθώντας τη λειτουργία και τραγουδώντας δίπλα-δίπλα.

Ο George, η Charlotte και ο Louis βγήκαν ξανά δύο ημέρες αργότερα για το The Big Help Out, συμμετέχοντας μαζί με τους γονείς τους σε μια ομάδα προσκόπων κατά την αργία της τράπεζας, ενθαρρύνοντας τον εθελοντισμό προς τιμήν της στέψης. Η τριάδα έκανε άλλη μια εμφάνιση λίγες εβδομάδες αργότερα για ένα άλλο κορυφαίο γεγονός στο βασιλικό ημερολόγιο - το Trooping the Colour!