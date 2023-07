Jane Birkin | Σε ηλικία 76 ετών έφυγε από τη ζωή το είδωλο των 60s

Σε ηλικία 76 ετών έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός και τραγουδίστρια Jane Birkin, όπως μετέδωσαν τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, την τραγουδίστρια και ηθοποιό βρήκε νεκρή στο σπίτι της ο νοσηλευτής της.

To 2021 αντιμετώπισε προβλήματα με την υγεία της καθώς υπέστη εγκεφαλικό και αναγκάστηκε μάλιστα να ακυρώσει την εμφάνισή της σε κινηματογραφικό φεστιβάλ.

Γεννήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 1946 στο Λονδίνο και στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και έγινε η αγαπημένη Αγγλίδα των Γάλλων. Υπήρξε μούσα του Serge Gainsbourg, με τον οποίο γνωρίστηκε στα γυρίσματα της ρομαντικής κωμωδίας "Slogan" το 1969.

Η Birkin και ο Gainsbourg έμειναν μαζί για 12 χρόνια και μετά τον χωρισμό τους παρέμειναν φίλοι με τον τραγουδοποιό να συνεχίζει να της γράφει τραγούδια. Εκτός από τη μουσική της καριέρα, η Birkin πρωταγωνίστησε και σε πολλές ταινίες όπως το Blow Up, το Death on the Nile και το Evil Under The Sun, ενώ εργάστηκε και ως μοντέλο.

Ανάμεσα στις μεγάλες της επιτυχίες είναι η τσάντα "Birkin" του οίκου Hermes.

Ο οίκος ονόμασε την τσάντα προς τιμήν της Jane Birkin και μάλιστα μετά από μία πτήση.