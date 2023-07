Oprah Winfrey | Έχει μόνο 3 κοντινούς φίλους και αποκάλυψε ποιοι είναι

H Oprah Winfrey έχει ένα πολύ στενό κύκλο κοντινών ανθρώπων και έχει πει πολλές φορές δημόσια ότι οι πραγματικοί της φίλοι είναι ελάχιστοι. Η 67χρονη παρουσιάστρια είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή της το 2021 ότι έχει μόνο τρεις κοντινούς φίλους και ανέπτυξε τι σχέση που έχει μαζί τους.

"Δεν έχω πολλούς φίλους" ανέφερε αρχικά η Oprah Winfrey στην εκπομπή Making Space with Hoda Kotb. "Δεν είχα ανοίξει ποτέ τον κύκλο μου μέχρι πρόσφατα" πρόσθεσε. " Ξέρεις, έχω γίνει φίλη με κάποιους ανθρώπους στην ενήλικη ζωή μου τα τελευταία πέντε χρόνια".

Ποιοι είναι οι 3 πιο κοντινοί φίλοι της Oprah Winfrey

Η ίδια αποκάλυψε στη συνέχεια και τα ονόματα της "ιερής τριάδας" των φίλων της. Η πρώτη είναι η Gayle King. Πρόκειται για την Αμερικανίδα δημοσιογράφο του CBS News. Το δεύτερο όνομα στη λίστα της είναι αυτό της Maria Shriver. "Την πρωτογνώρισα στην τουαλέτα του WJZ-TV νωρίς το πρωί" ανέφερε. "Ήταν μια θεϊκή στιγμή που συνέβη καθώς ήταν μία από τις αληθινές και γειωμένες φιλίες που κουβαλάω σε όλη την πορεία μου".

"Τη Gayle και τη Maria τις γνώρισα περίπου την ίδια εποχή. Με την Gayle είμαστε φίλες 42 χρόνια και με τη Maria επίσης 42" είχε εκμυστηρευτεί στην ίδια συνέντευξη.

Όσο για τον τρίτο πιο κοντινό της φίλο, είναι ο Bob Greene. Ο λόγος για τον προσωπικό της γυμναστή. To 2008 είχε γράψει τον πρόλογο στο βιβλίο του με τίτλο "The Best Life Diet". "Ο Bob Greene ήταν η απάντηση στις προσευχές μου. Όταν τον πρωτογνώρισα σε ένα spa στο Κολοράντο σκέφτηκα ότι σίγουρα με έκρινε και κατηγοριοποίησε όπως με έκρινα και με κατηγιροποίησα κι εγώ -χοντρή και εκτός ελέγχου. Ο Bob, αποδείχθηκε ότι δεν με έκρινε καθόλου. Με κατάλαβε πραγματικά" έγραψε η Oprah Winfrey.