Sarah Jessica Parker | Η εξομολόγηση για τον χρόνο και πώς διώχνει το άγχος του να φαίνεται νέα

Η Sarah Jessica Parker μοιάζει να μην αγχώνεται για το πέρασμα του χρόνου. H 58χρονη ηθοποιός δεν ανησυχεί για την εμμονή της κοινωνίας με τη νεότητα και δεν έχει ως απώτερο σκοπό να "σταματήσει τον χρόνο" αλλά να κάνει μικρές προσπάθειες "προς το να νιώθει ΟΚ".

"Απλά δεν ξοδεύω τόσο πολύ χρόνο στο να σκέφτομαι την εμφάνιση" εξομολογήθηκε η πρωταγωνίστρια του "And Just Like That" στο Allure. "Δεν έχει να κάνει με το ότι δεν έχω Εγώ, ότι δεν έχω μια ικανοποιητική και υγιή ποσότητα ματαιοδοξίας αλλά δεν ξοδεύω πολύ χρόνο για να το αναλύω".

Πώς η Sarah Jessica Parker διώχνει την κοινωνική καταπίεση της ηλικίας

Αυτή είναι η φιλοσοφία που την κάνει να αποφεύγει την καταπίεση του να πρέπει να φαίνεται νέα ενώ δεν είναι αφελής σχετικά με τις αλλαγές που φέρνει το πέρασμα του χρόνου. "Μου αρέσει να είμαι καλή με τον εαυτό μου. Δεν έχω παραισθήσεις. Ξέρω τι προσθέτει η ηλικία, ότι υπάρχουν επιπτώσεις να είσαι 51,52,53. Το καταλαβαίνω" ανέφερε. "Θέλω να συμμετέχω στο σταμάτημα του χρόνου; Όχι. Να βρω μια χρονομηχανή; Όχι. Τι μικρή προσπάθεια μπορώ να κάνω ως προς το να νιώθω ΟΚ;"

Και συνέχισε η ηθοποιός: "Πρέπει να κοιτάζομαι στον καθρέπτη αρκετά λόγω της δουλειάς και δεν μπορώ να είμαι σε άρνηση της πραγματικότητας και θα ήθελε να νιώθω καλά και θα ήθελα οι άλλοι να σκέφτονται ότι είμαι εμφανίσιμη. Πέρα από αυτό, δεν είναι στο χέρι μου. Οι άνθρωποι έχουν άποψη. Αυτός είναι ο τρόπος που δουλεύει ο κόσμος".

Θέλει οι γυναίκες να μην είναι σκληρές με τον εαυτό τους

Ωστόσο, η Sarah Jessica Parker εύχεται οι γυναίκες να ήταν πιο καλές με τον εαυτό τους αναφορικά με την εμφάνισή τους και καταλαβαίνει ότι αυτό είναι κάτι που δεν συμβαίνει στις μέρες μας.

"Εύχομαι οι άνθρωποι να ήταν πιο καλοί με τους άλλους, ειδικά οι γυναίκες; Σίγουρα. Θα αλλάξει τον τρόπο που επιλέγω να ζω και πόσο χρόνο αφιερώνω στο να ελπίζω να τους αρέσω; Δεν με ενδιαφέρει μετά από λίγο. Απλά θέλω να νιώθω ικανοποιημένη όταν ξυπνάω" εξομολογήθηκε.

"Πιστεύω ότι με την ηλικία έρχεται περισσότερη σιγουριά. Είσαι λιγότερο συνεσταλμένη. Κάνεις λιγότερες ερωτήσεις του τύπου: 'Πρέπει; Μπορώ; Είναι ΟΚ; Επιτρέπεται αυτό;'" κατέληξε η ηθοποιός. "Με την ηλικία και την εμπειρία νιώθεις περισσότερο σίγουρη για τη θέση σου στον κόσμο".