Sarah Jessica Parker | Η υποδειγματική της απάντηση όταν την ρωτούν αν έχει κάνει πλαστικές επεμβάσεις

Η Sarah Jessica Parker μιλά για το σώμα της και την εικόνα της στον καθρέφτη ίσως με την μεγαλύτερη δόση ειλικρίνειας από ποτέ.

Όταν ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισης στο "The Howard Stern Show" την Τετάρτη αν πιστεύει ότι είναι ένας "όμορφος άνθρωπος", η 58χρονη σταρ του And Just Like That... είπε: "Εννοώ, είμαι ευπαρουσίαστη. Δεν μου αρέσει πραγματικά να κοιτάζω τον εαυτό μου. Θέλω να πω, νομίζω ότι είμαι μια χαρά".

Η Parker αστειεύτηκε ότι έχει σκεφτεί διαδικασίες όπως το Botox "όλη την ώρα", προσθέτοντας: "Ρωτάω τους ανθρώπους αν είναι πολύ αργά. Οι άνθρωποι θα έλεγαν: "Λοιπόν, όχι μόνο φαίνεσαι ξεκούραστη, αλλά μοιάζεις με έναν εντελώς διαφορετικό άνθρωπο".

Αν και δεν έχει κάνει καμία αισθητική επέμβαση, η ηθοποιός σημείωσε ότι δεν βλέπει τίποτα κακό με τους ανθρώπους που το επιλέγουν.

"Καταλαβαίνω γιατί οι άνθρωποι κάνουν αυτή την επιλογή, επειδή δίνεται τόση μεγάλη έμφαση, ειδικά στις γυναίκες και κυρίως στις γυναίκες, στην εμφάνιση", δήλωσε στον παρουσιαστή Howard Stern. "Ακόμα και πέρυσι, όταν βγήκαμε στον αέρα με τη νέα σεζόν, υπήρχαν τόσα πολλά και ατελείωτα άρθρα για τη γήρανση και την αξιοπρεπή γήρανση και "τα μαλλιά της Sarah Jessica είναι γκρίζα".

"Νομίζω ότι οι άνθρωποι πρέπει να κάνουν ό,τι τους κάνει να αισθάνονται καλύτερα βγαίνοντας από την πόρτα", πρόσθεσε αργότερα.

Η Parker επέστρεψε ως ο αγαπημένος της χαρακτήρας Carrie Bradshaw στην αναβίωση του Sex and the City τον Δεκέμβριο του 2021.

Μιλώντας για την επίδρασή της κατά τη διάρκεια της επετείου των τεσσάρων αιώνων στη Νέα Υόρκη νωρίτερα τον Ιούνιο, μοιράστηκε: "Είμαστε εδώ για να σας ευχαριστήσουμε. Αυτό που συνέβη στις ζωές μας τα τελευταία 25 χρόνια, δημιουργήσαμε οικογένειες δημιουργήσαμε σχέσεις. Συνειδητοποίησα ότι είχατε την ίδια εμπειρία και σας αγαπάμε που ήσασταν μαζί μας τόσα χρόνια".