Kate Middleton | Η παρασκηνιακή προσπάθεια για να φτιάξει τις σχέσεις William και Harry

Μετά την εγκατάσταση του πρίγκιπα Harry στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2020, οι τεταμένες σχέσεις με τα υπόλοιπα μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας δεν άφησαν πολλά περιθώρια να παραμείνει κοντά με τον αδερφό του πρίγκιπα William. Κάτι που φαίνεται πως προσπαθεί να αλλάξει η Kate Middleton.

Ο πρίγκιπας Harry ανοίχτηκε για τις σχέσεις με την οικογένειά του

Ο πρίγκιπας Harry μίλησε ανοιχτά για τις σχέσεις του τόσο με τον αδερφό του όσο και με τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο μέσα από το ντοκιμαντέρ του Netflix "Meghan and Harry" αλλά και την αυτοβιογραφία του με τίτλο "Spare". Η άλλη πλευρά ωστόσο επέλεξε τη σιωπή όσον αφορά τα οικογενειακά τους ζητήματα.

Η παρουσία του πρίγκιπα στην στέψη του πατέρα του τον περασμένο Μάιο φάνηκε σε πολλούς μια ευκαιρία για να αναθερμανθούν οι σχέσεις τους. Παρόλα αυτά, όταν επέστρεψε στη Μεγάλη Βρετανία κάποιες εβδομάδες αργότερα ο βασιλιάς Κάρολος δεν κατάφερε να τον δει.

Η Kate Middleton προσπαθεί να φέρει ξανά κοντά τα δύο αδέρφια

Ο royal exprert και συγγραφέας του "Our King Charles III: The Man and the Monarch Revealed", Robert Jobson ανέφερε στην Daily express ότι η Kate Middleton είναι το μοναδικό μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας που "βοηθάει την κατάσταση" παίζοντας τον ρόλο του διαμεσολαβητή και "κάνει σπουδαία δουλειά".

"Δεν είμαι σίγουρος για το πόση επικοινωνία υπάρχει ανάμεσα στον William και τον Harry, αυτή τη στιγμή, ο μόνος άνθρωπος που βοηθάει την κατάσταση είναι η Catherine, που κάνει εξαιρετική δουλειά" ανέφερε χαρακτηριστικά.

"Πρώτα από όλα όταν ο βασιλιάς θέλει να δει τα εγγόνια του, για παράδειγμα, είναι σημαντικό να πούμε ότι το καταφέρνει μέσω της Catherine. Αλλά ο William και ο Harry, αυτό είναι δύσκολο. Πιστεύω ότι τα δύο αδέρφια είναι πιο πιθανό να μιλήσουν στο τηλέφωνο και να έχουν μια συζήτηση".