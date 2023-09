Βασίλισσα Ελισάβετ | Πού βρίσκονται σήμερα τα δύο κόργκι της

H Sarah Ferguson αποκάλυψε πού βρίσκονται σήμερα τα δύο κόργκι που είχε η βασίλισσα Ελισάβετ. Η δούκισσα της Υόρκης έκανε το update με αφορμή τον ένα χρόνο από τον θάνατο της βασίλισσας.

Στις 8 Σεπτεμβρίου η Fergie, όπως είναι ευρύτερα γνωστή, έκανε αφιέρωμα στην πρώην πεθερά της τιμώντας με αυτό τον τρόπο την μνήμη της. Ανάμεσα σε αυτά που μοιράστηκε ήταν και τα νέα για τα δύο αγαπημένα της σκυλιά, τη Sandy και τον Muick.

Σε μία ανάρτησή της στο Instagram βλέπουμε τη Sarah Ferguson να ποζάρει με τα δύο κόργκι στο γρασίδι. "Καθώς θρηνούμε έναν χρόνο τώρα, παράλληλα γιορτάζουμε τις υπέροχες στιγμές που μοιραστήκαμε με την εκλιπούσα βασίλισσα" σημείωσε η μητέρα της πριγκίπισσας Βεατρίκης και της πριγκίπισσας Ευγενίας.

"Μου εμπιστεύτηκε τη φροντίδα των κόργκι της, Sandy και Muick και είμαι χαρούμενη που θα πω ότι τα καταφέρνουν".

Την Παρασκευή, μοιράστηκε και δύο ακόμη αναρτήσεις. Στη μία διακρίνουμε την βασίλισσα Ελισάβετ και στην άλλη ένα γνωστό απόφθεγμά της.

Στις αρχές του μήνα η Sarah Fergunson είχε μοιραστεί με τους ακροατές του podcast της Tea Talks with the Duchess and Sarah τα τελευταία τρυφερά λόγια που της είχε πει η βασίλισσα Ελισάβετ.

"Είναι το τελευταίο πράγμα που μου είπε η βασίλισσα: "Να είσαι ο εαυτός σου, Sarah", εκμυστηρεύτηκε η 63χρονη Fergie. "Και το είδε. Απλά ενοχλούνταν τόσο πολύ όταν δεν ήμουν ο εαυτός μου. Και μάλλον τότε ήταν που έμπλεξα με όλα τα... θέματα. Αλλά τώρα είμαι ο εαυτός μου και είμαι τόσο τυχερή που μπορώ να είμαι ο εαυτός μου", πρόσθεσε.