Sarah Ferguson | Τα τελευταία λόγια που της είπε η βασίλισσα Ελισάβετ λίγο πριν φύγει από τη ζωή

Η Sarah Ferguson θυμάται τα τελευταία λόγια που της είπε η βασίλισσα Ελισάβετ.

Η δούκισσα του York (που είναι ευρέως γνωστή ως Fergie) μοιράστηκε στο νέο επεισόδιο του podcast "Tea Talks with the Dutchess and Sarah" αυτή την εβδομάδα διάφορες λεπτομέρειες από την τελευταία συζήτηση που είχε με την αγαπημένη της πρώην πεθερά της και αείμνηστη βασίλισσα Ελισάβετ.

"Είναι το τελευταίο πράγμα που μου είπε η βασίλισσα: "Να είσαι ο εαυτός σου, Sarah", εκμυστηρεύτηκε η 63χρονη Fergie. "Και το είδε. Απλά ενοχλούνταν τόσο πολύ όταν δεν ήμουν ο εαυτός μου. Και μάλλον τότε ήταν που έμπλεξα με όλα τα... θέματα. Αλλά τώρα είμαι ο εαυτός μου και είμαι τόσο τυχερή που μπορώ να είμαι ο εαυτός μου", πρόσθεσε η Δούκισσα του York με εξομολογητικό τόνο.

Η Fergie είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι αισθάνθηκε "απελευθερωμένη" μετά το θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ σε συνέντευξή της στο Good Morning America.

"Δεν ξέρω αν φταίει ο θάνατος της βασίλισσας που με κάνει να πιστεύω ότι μπορώ πλέον να λέω ανοιχτά αυτό που θέλω να πω χωρίς να ανησυχώ ότι θα προσβάλω κάποιον", είπε. "Είμαι πραγματικά, πραγματικά αυθεντική Sarah τώρα".

Η Sarah Ferguson είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι εκείνη και η εκλιπούσα βασίλισσα μοιράζονταν έναν ιδιαίτερο δεσμό. Τον Μάρτιο του 2023, η Δούκισσα της Υόρκης δήλωσε στο PEOPLE ότι η Βασίλισσα, η οποία πέθανε τον Σεπτέμβριο σε ηλικία 96 ετών μετά από μια ιστορική βασιλεία 70 ετών, ήταν το "απόλυτο είδωλό της".

"Σε ηρεμούσε αμέσως ... γιατί είναι τρομακτικό, καταλαβαίνετε; Συνήθιζα να κάθομαι εκεί για ώρες και να σκέφτομαι: "Θεέ μου, αυτή είναι η ζωή κάποιου για να έχει ακρόαση με τη βασίλισσα, και εγώ κάθομαι και πίνω ένα φλιτζάνι τσάι", είχε δηλώσει στο περιοδικό PEOPLE τον Μάρτιο.