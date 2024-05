We will always have London | H πρώτη Cruise συλλογή του Sabato De Sarno για τον Gucci

Την πρώτη Cruise συλλογή του για τον Gucci παρουσίασε ο Sabato De Sarno και επέλεξε για το show του Λονδίνο, έναν τόπο συμβολικό για τον οίκο αλλά και με ιδιαίτερη θέση στην καρδιά του creative director. "Χρωστάω πολλά στο Λονδίνο, μια πόλη που με υποδέχτηκε και με άκουσε", αναφέρει ο De Sarno στο σημείωμά του και στην Gucci Cruise 2025 ενσωματώνει τόσο τις δικές του εμπειρίες και αναμνήσεις από ανθρώπου, μέρη και ιδέες από την πόλη όσο και την ίδια την ιστορία του οίκου, που ξεκίνησε από τον ιδρυτή Guccio Gucci και την έμπνευση που άντλησε από την εργασία του The Savoy hotel του Λονδίνου.

Courtesy of Gucci

Το show φιλοξενήθηκε σ' ένα μπρουταλιστικό εσωτερικό χώρο στη φημισμένη Tate Modern, "ένα κτίριο που το ίδιο εκπροσωπεί τον μοντερνισμό". Ο Sarno και η ομάδα του είχαν διακοσμήσει τον χώρο με ζωντανά φυτά και πρασινάδες, ενώ τα μοντέλα εισήλθαν στο runway κατεβαίνοντας μια ελικοειδή τσιμεντένια σκάλα των αρχιτεκτόνων Herzog & de Meuron. Από το front row παρακολούθησαν ambassadors και διάσημοι φίλοι του Gucci όπως η Dua Lipa, ο Paul Mescal, η Demi Moore, η Solange Κnowles, η Daisy Edgar Jones, η Debbie Harry και η Kate Moss με την κόρη της Lila Moss.

Getty Images Debbie Harry, Lila Moss, Kate Moss

Getty Images Dua Lipa

Gucci Cruise 2025: η συλλογή

"Το σχέδιο μόδας είναι ένα μέσο μελέτης, εξερεύνησης και ερμηνείας. Αφού εξέφρασα τις ιδέες μου για την επιθυμία και τον αισθησιασμό, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι του εαυτού μου, πιο ρομαντικό, πιο αντιφατικό. Μου αρέσει να παίρνω κάτι το οποίο νομίζουμε ότι γνωρίζουμε και να σπάω τους κανόνες, να το πηγαίνω όσο πιο μακριά γίνεται χωρίς ωστόσο να το διαστρεβλώνω. Να το φέρνω κοντά με το αντίθετό του και να βρίσκω την αρμονία", εξηγεί για τη Cruise 2025 ο Sabato De Sarno.

Οι signature σιλουέτες από τις προηγούμενες συλλογές του όπως τα κοντά παλτό, τα short shorts, τα μίνι φορέματα, αλλά και τα κρόσσια επιστρέφουν και στη Gucci Cruise 2025 δηλώνοντας την πρόθεση του σχεδιαστή: να εδραιώσει την εικόνα των "It" girls που έχει οραματιστεί για τον οίκο. Το tailoring παραμένει άριστο και οι λεπτομέρειες φροντισμένες και ντελικάτες, ωστόσο η πρόθεσή του αυτή τη φορά είναι να δώσει λίγο μεγαλύτερη ένταση με στοιχεία μαξιμαλισμού. Τα εκτενή bussy bows έρχονται να κάνουν statement σε casual σύνολα, τα relaxed τζιν παντελόνια διακοσμούνται με κρόσσια που θροϊζουν καθώς τα μοντέλα περπατούν, το μοτίβο του άγριου χαμομηλιού που συναντάμε παντού - σε πουκάμισα, φορέματα, τζιν παντελόνια, διαφάνειες και δαντέλες - έρχεται να "γλυκάνει" και να απαλύνει τη τραχιά φύση του leather, του denim και της γκαμπαρντίνας στα outwears με την οποία βλέπουμε να συνδυάζεται.

Πέρα από την έντονη παρουσία floral μοτίβων, που είναι κυρίαρχα σε total looks όπως ένα κοστούμι, σ' ένα παλτό, σ' ένα σακάκι φορεμένο με ασορτί pussy bow μπλούζα, σε pencil φούστα, και παραπέμπουν σε English Gardens και αγγλική εξοχή, η "βρετανικότητα" απαντάται σε καρό παλτό που φοριούνται με τον σέξι τρόπο του new Gucci, δηλαδή με διαφάνειες ή short shorts, αλλά και tartan που αποκαλύπτονται με μια δεύτερη ανάγνωση μέσα από τα κεντημένα με χάντρες και κρόσσια looks από παλτό, τζάκετ και φόρεμα, ενώ τα creepers έρχονται να αποτείνουν φόρο τιμής στην πανκ κουλτούρα. Στη συλλογή επιστρέφει ανανεωμένη και η Gucci Blondie τσάντα, που δημιουργήθηκε στα 70s, για να βάλει τη δική της ανέμελη και bohemian πινελιά στη γενική αίσθηση που αποπνέει η Cruise 2025 του Gucci.

