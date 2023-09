Βασίλισσα Ελισάβετ | Η αποκάλυψη για τα παπούτσια που φορούσε σε ένα από τα θρυλικά πορτρέτα της

Η ζωή της βασιλικής οικογένειας της Βρετανίας παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον και έχουν παρουσιαστεί μέσα από αφιερώματα, ρεπορτάζ και βιβλία πολλές λεπτομέρειες. Ωστόσο, κάθε φορά ανακαλύπτουμε πράγματα που δεν γνωρίζαμε για τα μέλη της. Πρόσφατα, ο φωτογράφος των royals, Julian Calder μοιράστηκε μερικές παρασκηνιακές πληροφορίες που αφορούσαν τις στιγμές που η βασίλισσα Ελισάβετ ετοιμαζόταν να φωτογραφηθεί.

Μιλώντας στο A Right Royal Podcast αποκάλυψε την αναπάντεχη επιλογή που έκανε σε παπούτσια όταν πόζαρε για το πορτρέτο Chief of The Chiefs. Η θρυλική φωτογραφία τραβήχτηκε στο Κάστρο του Balmoral, το 2010, στα αγαπημένα της σκωτσέζικα εδάφη. Η βασίλισσα πόζαρε στην εξοχή με την τιάρα της και μία σμαραγδί τήβεννο απλωμένη στο πλάι.

"Φορούσε αθλητικά κάτω από την τήβεννο" ανέφερε χαρακτηριστικά ο Julian. Θυμάται τη συμφωνία της βασίλισσας Ελισάβετ για το συγκεκριμένο πορτρέτο το οποίο έγινε υπό τον όρο να μην βραχούν τα ρούχα της. "Είπε 'Εντάξει, θα το κάνουμε. Σιγουρευτείτε ότι η τήβεννος δεν θα βραχεί'. Οπότε με την ευχή της ξεκινήσαμε και το κάναμε".

Ο φωτογράφος και η ομάδα του κάνανε τα πάντα για να παραμείνει στεγνή η τήβεννος της βασίλισσας. Καλά κρυμμένο από τον φωτογραφικό φακό είναι ένα σεντόνι το οποίο ήταν απλωμένο για να κρατήσει ασφαλή τα ρούχα της βασίλισσας από την υγρασία της Σκωτίας.

Η πρόκληση για να βρεθεί ένα προσβάσιμο και ιδανικό σημείο για να φωτογραφηθεί η βασίλισσα ολοκληρώθηκε με αυτή την επιλογή. "Όλα δούλεψαν" εξηγεί ο Julian Calder.