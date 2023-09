Kate Middleton - Πρίγκιπας William | Επιστροφή στη φύση με γκρι σακάκια

Η Kate Middleton και ο πρίγκιπας William είναι λάτρεις της φύσης και χαίρονται κάθε φορά που τα πριγκιπικά τους καθήκοντα τους φέρνουν κοντά σε αυτή. Αυτή τη φορά επισκέφτηκαν το Hereford και εξερεύνησαν το δάσος συμμετέχοντας σε υπαίθριες δραστηριότητες.

Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας συνάντησαν τα παιδιά και το προσωπικό του σχολείου Madley Primary School Forest School όπου δίνεται προτεραιότητα στα μαθήματα στη φύση για να ενισχύσει τη φυσική και πνευματική κατάστασή τους.

Ο πρίγκιπας William και η Kate Middleton σε υπαίθριες δραστηριότητες

Ο πρίγκιπας William χρησιμοποίησε γυαλιά ασφαλείας και γάντια για μία από τις δραστηριότητες ενώ η Kate Middleton ήταν δίπλα του έχοντας ακόμα το χέρι της δεμένο από τον πρόσφατο τραυματισμό της. "Το κάνει σωστά ο William;" ρώτησε τα παιδιά τα οποία της απάντησαν ότι το κάνει μια χαρά. Η ίδια αρνήθηκε ευγενικά τα γάντια για τον εαυτό της λέγοντας: "Δεν μπορώ καν να τα φορέσω επειδή έχω τα δύο μου δάχτυλα δεμένα μαζί".

Getty Images

Ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου πήρε και το πριόνι για να κόψει ένα κλαδί παίρνοντας οδηγίες από τον 10χρονο Jake.

Τα δώρα που τους έδωσαν για τα τρία παιδιά τους

Τα παιδιά και τα μέλη του προσωπικού του σχολείου χάρισαν στους επισκέπτες τους αναμνηστικά δώρα για τα τρία παιδιά τους, πρίγκιπα George, πριγκίπισσα Charlotte και πρίγκιπα Louis. Στη συνέχεια κάθισαν μαζί τους για να φάνε υγιεινά σνακ που έψηναν στη φωτιά.

"Έχω δει 1.000 ζαχαρωτά στη φωτιά αλλά ποτέ δεν έχω δει ένα βουτηγμένο μήλο στη ζάχαρη. Θα το δοκιμάσω και με τα παιδιά μου" σχολίασε η Kate Middleton. "Μυρίζει υπέροχα" συμπλήρωσε ο William.

To look που επέλεξαν

Για την περίσταση η Kate Middleton προτίμησε ένα μάυρο skinny jean το οποίο συνδύασε με μαύρο τοπ και γκρι σακάκι Maje ενώ ολοκλήρωσε το look της με μαύρα μποτάκια See by Chloe. Σεταρισμένος ήταν και ο πρίγκιπας William που επέλεξε σκούρο μπλε παντελόνι με πουκάμισο και γκρι σακάκι.