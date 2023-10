Πρίγκιπας William | Το φαγητό που του ετοιμάζει συχνά η Kate Middleton

Μπορεί να έχει στη διάθεσή του βραβευμένους σεφ με γαστριμαργική ευφυΐα και έμπνευση, όμως, ο πρίγκιπας William επιλέγει να απολαμβάνει ένα συγκεκριμένο φαγητό μόνο από τα χέρια της συζύγου του, Kate Middleton, ακόμη και αν δεν είναι το αγαπημένο του.

Λαμβάνοντας μέρος σε ένα φόρουμ για τη σπουδαιότητα της ψυχικής υγείας στο BBC Radio 1 και το φιλανθρωπικό ίδρυμα The Mix, το βασιλικό ζεύγος εμφανίστηκε επίσης στο "Going Home with Vick and Jordan" στο Radio 1 την Τρίτη και ρωτήθηκε τι θα έτρωγε για βραδινό γεύμα όταν επέστρεφε στο σπίτι του στο Windsor. Και η απάντησή τους οδήγησε σε μια μάλλον διασκεδαστική αποκάλυψη από τον πρίγκιπα William σχετικά με το πόσα μπαχαρικά μπορεί να διαχειριστεί στο αγαπημένο του spicy φαγητό, το κάρι.

"Μαγειρεύεις;" ρώτησε η Kate τον σύζυγό της στην αρχή του σημείου, στο οποίο η συζήτηση άρχισε να γίνεται λίγο πιο προσωπική.

"Όχι, νομίζω ότι μάλλον θα είναι κάρυ, έτσι δεν είναι απόψε;", απάντησε εκείνος.

"Οπότε με κοιτάς;" ρώτησε παιχνιδιάρικα η Kate Middleton κατά τη διάρκεια της σύντομης συνομιλίας.

"Εξαρτάται τι ώρα θα γυρίσουμε", απάντησε αστειευόμενος ο William πριν η Kate συμπληρώσει: "Ναι, μάλλον θα είναι κάρυ ή σολομός τεριγιάκι, κάτι τέτοιο".

Οι παρουσιαστές του Radio 1 Jordan North και Vick Hope ρώτησαν στη συνέχεια αν τους αρέσει το κάρυ τους, πικάντικο ή ήπιο;

"Δεν μπορώ να κάνω πολλά καρυκεύματα, αρχίζω να ιδρώνω. Δεν είναι ελκυστικό", εξομολογήθηκε ο William, με την Kate Middleton να υποστηρίζει ότι "της αρέσουν πολύ το καρευκεύματα, κάτι που σημαίνει ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να το μαγειρέψει το κάρυ, να προσθέσει το καρύκευμα και στη συνέχεια να δώσει μερικές πινελιές ακόμη".