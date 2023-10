Matthew Perry | Η τρυφερή φωτογραφία με τον πατέρα του

Μπορεί να μην χρησιμοποιεί τα social media σε καθημερινή βάση, όμως, ο Matthew Perry δεν διστάζει – όταν το επιθυμεί – να μοιραστεί μερικά στιγμιότυπα από την προσωπική του ζωή αξιοποιώντας τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Κάτι ανάλογο συνέβη και ένα απόγευμα αυτής της εβδομάδας με τον 54χρονο ηθοποιό να μοιράζεται ένα γλυκό στιγμιότυπο με τον πατέρά του. "Εδώ είμαι εγώ και ο πατέρας μου John, και οι δύο κρατώντας ένα ποτό", έγραψε ο Matthew στη λεζάντα της φωτογραφίας.

Στη λήψη, ο ηθοποιός που έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τον ρόλο του στα "Friends” και ο μπαμπάς του στέκονται αγκαλιά χαμογελαστοί, καθώς και οι δύο έπιναν από γυαλιά με διαφάνεια.

Η φωτογραφία σηματοδότησε τη δεύτερη ανάρτηση του Matthew από τον Απρίλιο, καθώς μόλις τρεις ημέρες πριν είχε μοιραστεί μια εικόνα του γκαζόν του με τη λεζάντα: "Γιατί μπορεί ο Elon Musk να στείλει μια γυναίκα στο φεγγάρι και να μην μπορεί να εφεύρει έναν αθόρυβο φυσητήρα φύλλων;".

Ο 82χρονος John Bennett Perry έχει εμφανιστεί και ο ίδιος σε αρκετές ταινίες ως ηθοποιός, μεταξύ των οποίων το Independence Day και το George of the Jungle, και μάλιστα συνάντησε τον γιο του στην οθόνη στην ταινία Fools Rush In το 1997. Εμφανίστηκε επίσης σε ένα επεισόδιο της σειράς Friends. Στο επεισόδιο The One with Rachel's New Dress της 4ης σεζόν, ο John υποδύθηκε τον πατέρα του Joshua, ενός άνδρα με τον οποίο έβγαινε η Rachel της Jennifer Aniston.

Μιλώντας για το βιβλίο του, "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing”, το οποίο καταγράφει το ταξίδι και τους αγώνες του με τον εθισμό, ο ηθοποιός είπε ότι κάποτε "φοβόταν" τις ρομαντικές σχέσεις, αλλά τώρα είναι έτοιμος. "Δεν με διακατέχει ο φόβος που είχα παλιότερα, οπότε όλα είναι κάπως διαφορετικά", είπε ο Matthew. "Αισθάνομαι πιο σίγουρος και δεν φοβάμαι πια τον έρωτα, οπότε η επόμενη κοπέλα με την οποία θα βγω καλύτερα να προσέχει".