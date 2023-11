Barbra Streisand | Ο λόγος που δεν έκανε ποτέ πλαστική στη μύτη

Από τα πρώτα βήματα της καριέρας της, η Barbra Streisand είχε αντιληφθεί ποιο ήταν το δυνατό της σημείο, το ατού της. Και αυτό δεν ήταν άλλο από τη μαγική της φωνή.

Σε ένα απόσπασμα από τα πολυαναμενόμενα απομνημονεύματά της My Name Is Barbra που εξασφάλισε το περιοδικό PEOPLE, η 81χρονη Streisand λέει ότι της είχαν πει επανειλημμένα ότι θα έπρεπε να κάνει πλαστική στη μύτη και να καλύψει τα δόντια της προκειμένου να είναι πιο επιτυχημένη στη σόουμπιζ.

"Σκέφτηκα, δεν είναι αρκετό το ταλέντο μου; Μια πλαστική στη μύτη θα πονούσε και θα ήταν ακριβή", γράφει. "Εξάλλου, πώς θα μπορούσα να εμπιστευτώ κάποιον να κάνει ακριβώς αυτό που ήθελα και τίποτα περισσότερο;".

Η Streisand λέει ότι πάντα της άρεσε το μικρό εξόγκωμα στη μύτη της και ποτέ δεν προχώρησε σε οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση, επειδή φοβόταν ότι θα μπορούσε να επηρεάσει τη θρυλική φωνή της.

"Ήταν πολύ μεγάλο το ρίσκο. Και ποιος ήξερε τι θα μπορούσε να κάνει στη φωνή μου; Κάποτε ένας γιατρός μου είπε ότι είχα αποκλίνον διάφραγμα ... ίσως γι' αυτό ακούγομαι έτσι", γράφει. "Εξάλλου, μου άρεσαν οι μακριές μύτες ... η Ιταλίδα ηθοποιός Silvana Mangano είχε μία, και όλοι έδειχναν να τη βρίσκουν όμορφη".

Σε ένα δεύτερο απόσπασμα, η Streisand δηλώνει στεναχωρημένη για το γεγονός ότι αισθάνεται πως η μύτη της προσέλκυε συχνά μεγαλύτερη προσοχή από τα μέσα ενημέρωσης απ' ό,τι η ίδια, αναφέροντας ένα εξώφυλλο του περιοδικού Time το 1964.