Sarah Ferguson | Ετοιμάζεται να αναλάβει θέση στην τηλεόραση;

Θαρραλέα και αντισυμβατική, η Sarah Ferguson δεν διστάζει να δοκιμάσει νέα πράγματα. Βαδίζοντας σε αυτό το μήκος κύματος, νεότερες πληροφορίες υποστηρίζουν στον βρετανικό Τύπο ότι η Δούκισσα του York είναι πιθανόν να αναλάβει νέο ρόλο στη βρετανική τηλεοπτική πραγματικότητα.

Την περασμένη εβδομάδα, η Fergie - η οποία υποβλήθηκε σε εγχείρηση καρκίνου του μαστού τον Ιούνιο - είχε μια επιτυχημένη εμφάνιση στο chat show Loose Women. Τώρα που το This Morning στο Ηνωμένο Βασίλειο αναζητά αντικαταστάτες για την αποχωρήσασα Holly Willoughby, η πρώην σύζυγος του πρίγκιπα Andrew φέρεται να έχει δεχθεί μία άτυπη κρούση για τη θέση.

Το ρεπορτάζ έφερε στο προσκήνιο αρχικά η εφημερίδα The Mirror, η οποία ανέφερε ότι βρίσκεται σε συζητήσεις για μια θέση καλεσμένου στον πρωινό καναπέ. Μια πηγή δήλωσε στην εφημερίδα: "Όλοι πίστευαν ότι ήταν φυσικό ταλέντο. Υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση για να επιστρέψει στο Loose Women και υπάρχει επίσης συζήτηση να κάνει μια guest θέση στο This Morning ή μια μίνι σειρά γι' αυτούς".

"Έχει κάνει αρκετές τηλεοπτικές δουλειές στο παρελθόν - κάποια στιγμή αντικατέστησε τον Larry King στις ΗΠΑ", συνέχισε η πηγή. Ο εκπρόσωπος της Fergie δεν έκανε κανένα σχόλιο, αλλά αυτό δεν εμπόδισε τα γραφεία στοιχημάτων να κάνουν μια λίστα με το ποιος μπορεί να είναι υποψήφιος. Η Fergie είναι το φαβορί με 2-1, με την Cat Deeley με 3-1 να ακολουθεί από κοντά.

Ο Alex Apati του Ladbroke δήλωσε σε δήλωσή του: "Οι τελευταίες αποδόσεις δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η Fergie να πάρει τη θέση". Εξάλλου, κάποτε για τη Sarah Ferguson TV used to be her playground!