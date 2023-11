Meryl Streep | Αποκαλύφθηκε η συμβουλή που έδωσε στην πριγκίπισσα Leonor

Η πριγκίπισσα Leonor έγινε 18 στις 31 Οκτωβρίου. Η συγκεκριμένη ημερομηνία δεν σηματοδοτεί μόνο την ενηλικίωσή της αλλά και μια ιστορική στιγμή για τον ισπανικό θρόνο. Λίγο πριν γιορτάσει τα γενέθλιά της έλαβε κι ένα ξεχωριστό δώρο από μία από τις πιο αξιοθαύμαστες ηθοποιούς: τη Meryl Streep.

H τρεις φορές βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός απέσπασε βραβείο στα Princess of Asturias for the Arts για την προσφορά της στην Τέχνη μέσα από τον κινηματογράφο και το θέατρο. Ως μια πράξη γενναιοδωρίας και στοργής η χολιγουντιανή σταρ θέλησε να αφιερώσει λίγα λόγια στην πριγκίπισσα Leonor που ήταν παρούσα στην τελετή μαζί με τους γονείς της, βασίλισσα Letizia και βασιλιά Felipe και την 16χρονη αδερφή της, Infanta Sofia.

Τι είπε η Meryl Streep στην πριγκίπισσα Leonor

Ο επίσημος λογαριασμός του Princess of Asturias Foundation ανέβασε στο Χ τη συμβουλή που έδωσε η Meryl Streep στην 18χρονη πριγκίπισσα η οποία βασίζεται στη δική της εμπειρία ζωής.

Η ηθοποιός την προέτρεψε να μη χάσει ποτέ την ψευδαίσθηση και τη χαρά της παιδικής ηλικίας που θα της δώσει δύναμη, περιέργεια και αισιοδοξία για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που θα συναντήσει στον δρόμο της.

Στην αρχή του βίντεο η Αμερικανίδα ηθοποιός τονίζει τη σημασία της εμπειρίας του να μεγαλώνεις και να ωριμάζεις. "Ελπίζω ότι ποτέ δε θα χάσει το παιδί που ήταν πριν από τη μέρα που έγινε 18 γιατί αυτό θα σε πάει στα 74 με πολύ περισσότερη ενέργεια και περιέργεια και αισιοδοξία για το μέλλον" ανέφερε.