Mariah Carey | Γιατί δεν έχει πια δίπλωμα οδήγησης

H Mariah Carey είναι μία σταρ και φυσικά έχει λόγω αυτής της ιδιότητας και κάποιες ιδιαιτερότητες. Κοιμάται, για παράδειγμα, σε ένα δωμάτιο με 20 υγραντήρες για να προστατέψει τη φωνή της και κάνει πάντα αφωνία μία μέρα πριν από κάθε της εμφάνιση. Επίσης, δεν γιορτάζει τα γενέθλιά της. Αυτό που όμως την κάνει περισσότερο diva είναι το γεγονός ότι πηγαίνει παντού με οδηγό αφού δεν οδηγεί η ίδια.

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης εμφάνισής της στο The Jennifer Hudson Show αποκάλυψε ότι δεν έχει μάλιστα δίπλωμα εδώ και επτά χρόνια. "Αν υπήρχε ένας δρόμος που θα μπορούσα να πω 'Οκ, αυτός είναι ένας ασφαλής δρόμος για εμένα να οδηγήσω' θα το έκανα" εξήγησε. "Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι καλύτερα για εμένα να πάω με κάποιον στο αμάξι και να μην οδηγήσω".

Η 54χρονη τραγουδίστρια ξεκαθάρισε πως ενώ ξέρει να οδηγεί, το δίπλωμά της έχει λήξει δεν το έχει ανανεώσει. "Δεν έχω δίπλωμα γιατί το άφησα να λήξει" συνέχισε η ερμηνεύτρια του θρυλικού All I want for Christmas. "Είχα ένα και έπειτα το άφησα εκεί που ζούσα. Ζούσα στην πόλη και δεν θέλεις πραγματικά να οδηγείς στο Manhattan. Εγώ δεν θέλω".

Και πρόσθεσε η Mariah Carey ότι θα έπρεπε να μπει στη διαδικασία να ξαναπεράσει από εξετάσεις αναφέροντας αστειευόμενη πως δεν πιστεύει ότι θα τα κατάφερνε αυτή τη φορά.

Στην ίδια εκπομπή έκανε μία ακόμα αναπάντεχη αποκάλυψη. Όταν ρωτήθηκε για το πιο απλό item που έχει στη ντουλάπα της είπε ότι δεν έχει sneakers. "Πιθανότατα κάποιες παντόφλες που κάποιος θα με ανάγκασα να αγοράσω" είπε. "Γιατί δεν έχω αθλητικά. Γιατί βγάζω φουσκάλες στο πίσω μέρος του παιδιού" συμπλήρωσε.

Για εκείνη τα τακούνια είναι πιο άνετα καθώς περπατάει στα δάχτυλά της. "Πάντα το έκανα αυτό" εξήγησε.