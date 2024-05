Βασίλισσα Letizia | Συνδύασε το μπλε κοστούμι της με sneakers σε επίσημη εμφάνιση

Την πρεμιέρα ενός ντοκιμαντέρ για γυναίκες επιστήμονες από την Αφρική επέλεξε η βασίλισσα Letizia για την πρώτη της εμφάνιση αυτή την εβδομάδα. Για την περίσταση επέλεξε ένα μοντέρνο μπλε κοστούμι από το El Corte Inglés.

Η προβολή του The Science of African Women – Science by Women πραγματοποιήθηκε στο Palacio de la Prensa στη Μαδρίτη. Το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει τις εμπειρίες των Αφρικανών γυναικών στον κόσμο της επιστήμης που είναι μέλη του προγράμματος Science by Women τα τελευταία εννιά χρόνια.

Οι λεπτομέρειες στο look της

Η βασίλισσα Letizia κέρδισε τις εντυπώσεις με την στιλάτη εμφάνισή της. Το El Corte Inglés κοστούμι της είναι από την σειρά Woman Limited και περιλαμβάνει ένα oversized σακάκι με ένα κουμπί και δύο μεγάλες τσέπες και ένα baggy παντελόνι. Το συνδύασε με ένα δαντελένιο λευκό τοπ και sneakers.

Τα παπούτσια δεν ήταν μία τυχαία επιλογή αφού την βλέπουμε να τα φοράει σχεδόν σε όλες τις εμφανίσεις της τον τελευταίο καιρό. Ο λόγος είναι ένας τραυματισμός της στο ένα δάχτυλο του δεξιού ποδιού. Παρόλα αυτά συνεχίζει τα επίσημα καθήκοντά της κάνοντας τη ζωή της πιο εύκολη επιλέγοντας αθλητικά από το βρετανικό brand Vivobarefoot.

Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μία λευκή Carolina Herrera τσάντα την οποία σέταρε με την μπλούζα και τα παπούτσια και μίνιμαλ κοσμήματα.

Η επόμενη προγραμματισμένη εμφάνιση για τη βασίλισσα Letizia

Η επόμενη επίσημη εμφάνισή της θα είναι το Σάββατο στη γενέτειρά της, το Oviedo. Σε αυτή θα συνοδεύεται από τον σύζυγό της, βασιλιά Felipe και θα τιμήσουν τη φετινή Ημέρα των Ένοπλων Δυνάμεων.

Αυτή θα είναι η πρώτη επίσημη εμφάνιση για το βασιλικό ζευγάρι της Ισπανίας μετά τον εορτασμό της 20ης επετείου του γάμου τους. Η βασίλισσα Letizia και ο βασιλιάς Felipe ξεκίνησαν τους εορτασμούς λίγες ημέρες νωρίτερα δίνοντας στη δημοσιότητα 11 οικογενειακά πορτρέτα.