Scarlett Johansson | Με έμπνευση από τα 60s η εμφάνιση στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας

Μια ξεχωριστή εμφάνιση έκανε η Scarlett Johansson το βράδυ της Δευτέρας στην παγκόσμια πρεμιέρα της νέας της ταινίας Fly me to the moon. Η ηθοποιός συμπρωταγωνιστεί με τον Channing Tatum σε αυτή τη ρομαντική κομεντί μας ταξιδεύει πίσω στη διαστημική μάχη και την προσσελήνωση του Apollo 11. Με έμπνευση από τη δεκαετία του 1960 ήταν και το outfit που προτίμησε για το κόκκινο χαλί της μεγάλης βραδιάς.

Ένα σύνολο σε ροζ αποχρώσεις με την υπογραφή του οίκου Prada προτίμησε η Scarlett Johansson το οποίο αποτελούνταν από ένα crop top με ψηλή λαιμόκοψη και μία pencil φούστα. Ολοκλήρωσε τo look της με διαμαντένια σκουλαρίκια. Την εμφάνισή της επιμελήθηκαν ο hair stylist David von Cannon και ο make up artist Hung Vanngo.

Getty Images

Στο πλευρό της ηθοποιού βρέθηκε και ο σύζυγός της, Colin Jost που είναι μέλος της εκπομπής Saturday Night Live.

Στο Fly me to the moon , που αναπαριστά απολαυστικά τη δεκαετία του ’60 υπό τις

σκηνοθετικές οδηγίες του Greg Berlanti πρωταγωνιστούν επίσης οι Jim Rash, Anna Garcia, Donald Elise Watkins, Noah Robbins, Colin Woodell, Christian Zuber, Nick Dillenburg, Ray Romano και Woody Harrelson.