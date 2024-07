Ξεκίνησαν οι διακοπές του βασιλικού ζεύγους της Δανίας | Το summer look της βασίλισσας Mary

Την παράδοση που θέλει τη βασιλική οικογένεια της Δανίας να μετακομίζει για τις καλοκαιρινές της διακοπές στο Grasten Castle, συνεχίζουν ο νέος βασιλιάς της Δανίας, Frederik, και η σύζυγός του, βασίλισσα Mary. Το ζευγάρι μεταφέρθηκε για το καλοκαίρι στην εξοχική κατοικία και οι κάτοικοι του Grasten μαζεύτηκαν έξω από το παλάτι για να τους καλωσορίσουν.

Ο Frederik και η Mary ήταν εκεί για να χαιρετήσουν το πλήθος και τα στιγμιότυπα μοιράστηκαν μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του Παλατιού στο Instagram. Σ' αυτά μπορεί κανείς να διακρίνει και το εξαιρετικό summer look της βασίλισσας: η Mary φορούσε μία λευκή φούστα και ένα λευκό tank top, ενώ πάνω από το σύνολό της ξεχώριζε η tie dye μακριά κασμιρένια ζακέτα από τη συλλογή του brand Mirror in the Sky. Το look της ολοκλήρωσε μ' ένα ζευγάρι χειροποίητα φλατ σανδάλια από το brand Arteana και γυαλιά ηλίου σε χακί από το Thierry Lasry.

Το Grasten Castle παραδόθηκε το 1935 στον βασιλιά Frederik IX και τη βασίλισσα Ingrid για να το χρησιμοποιούν ως θερινή κατοικία και έκτοτε έχει γίνει παράδοση τα μέλη της βασιλικής οικογένειας να περνούν εκεί τις διακοπές τους.