Kate Middleton | Τι αποκάλυψε ο αδερφός της για την υγεία της

Ο James Middleton θέλει να μάθει ο κόσμος ότι η Kate Middleton είναι καλά. Ο αδερφός της πριγκίπισσας της Ουαλίας εμφανίστηκε στην εκπομπή Today για να προωθήσει το νέο του βιβλίο, Meet Ella: The Dog Who Saved My Life και μίλησε ανάμεσα σε άλλα και για την κατάσταση της υγείας της μεγαλύτερης αδερφής του μετά την ολοκλήρωση της προληπτικής χημειοθεραπείας της.

"Είναι καλά", δήλωσε στην Kelly Cobiella του NBC News στις 26 Σεπτεμβρίου. "Δεν είναι δική μου δουλειά να μοιραστώ εκ μέρους της, ξέρετε, πώς πάνε τα πράγματα. Αλλά λαμβάνει όλη τη σωστή υποστήριξη και συγκέντρωση που χρειάζεται. Και όπως όλα τα πράγματα, χρειάζεται χρόνος για να τα επεξεργαστεί" συνέχισε.

Η Kate Middleton μοιράστηκε με τον κόσμο ότι ολοκλήρωσε τη χημειοθεραπεία, στις 9 Σεπτεμβρίου, μέσω ενός συγκινητικού, προσωπικού βίντεο που αναρτήθηκε στις επίσημες σελίδες των κοινωνικών δικτύων της οικογένειας.

Την ίδια μέρα, ο James Middleton δημοσίευσε στο δικό του Instagram μια throwback φωτογραφία του ίδιου και της Kate κατά τη διάρκεια μιας υπαίθριας δραστηριότητας. Έδειξε την υποστήριξή του γράφοντας: "Όλα αυτά τα χρόνια, έχουμε ανέβει πολλά βουνά μαζί. Ως οικογένεια, θα ανέβουμε και σε αυτό μαζί σου".

"Μου αρέσει η μεταφορά της αναρρίχησης σε ένα βουνό", δήλωσε ο ίδιος στο Today. "Είναι κάτι που κάναμε ως οικογένεια σε όλη μας τη ζωή. Και πρέπει να σέβεσαι ένα βουνό".