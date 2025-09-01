Follow us

Search

John Lennon | Η αναπάντεχη αποκάλυψη για τον ίδιο και τη Yoko Ono από το ηρεμολόγιό του

Τι έγραφε ο John Lennon στο ημερολόγιό του.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
01-09-2025
Getty Images

John LennonYoko Ono, ένα ζευγάρι που αγαπήθηκε πολύ, συζητήθηκε ακόμη περισσότερο. Οι δυο τους έζησαν έναν έρωτα σπουδαίο και καλλιτεχνικό με τις λεπτομέρειες της κοινής τους ζωής να έρχονται στο φως ακόμα και σήμερα. Αυτό επιβεβαιώνει ο Elliot Mintz, ένας από τους ανθρώπους που έζησαν το ζευγάρι από πολύ κοντά. 

Ο πρώην ραδιοφωνικός και τηλεοπτικός παρουσιαστής συνάντησε για πρώτη φορά το ζευγάρι στις αρχές της δεκαετίας του '70, αφού πήρε συνέντευξη από την Ono για το άλμπουμ της, Fly, η οποία αποτέλεσε την αρχή μιας απίθανης φιλίας με το ζευγάρι που διήρκεσε σχεδόν μια δεκαετία μέχρι τη δολοφονία του Lennon σε ηλικία 40 ετών στις 8 Δεκεμβρίου 1980.

Ο 80χρονος σήμερα Mintz, ο οποίος εργάζεται τώρα ως σύμβουλος μέσων ενημέρωσης, παρέμεινε πάντα εξαιρετικά κοντά στην Ono και με τη σειρά του στον γιο τους Sean Lennon, 49 ετών. Για πρώτη φορά, μοιράζεται νέες λεπτομέρειες για το πώς ήταν πραγματικά το θρυλικό ζευγάρι σε νέα απομνημονεύματά του: We All Shine On: John Yoko & Me. Μία από τις πιο εκπληκτικές αποκαλύψεις είναι ότι το ζευγάρι του rock & roll είχε "εμμονή με το να παραμένει αδύνατο", σημειώνει ο Mintz.

"Ο John κρατούσε ένα ημερολόγιο όπου κάθε μέρα έγραφε τι βάρος είχε", αναφέρει. "Η Yoko και ο John είχαν ατελείωτες ερωτήσεις σχετικά με αυτό το θέμα. Νόμιζαν ότι όλοι στο Hollywood ήταν αδύνατοι και περιποιημένοι και ότι υπήρχαν μαγικά χάπια διατροφής", αφηγείται ο Mintz, "και επέμεναν να τους τα φέρω". Ο Mintz δεν τα παρέδωσε, προς μεγάλη τους απογοήτευση.

Διαβάστε Επίσης

John Lennon | Η αναπάντεχη αποκάλυψη για τον ίδιο και τη Yoko Ono από το ηρεμολόγιό του

John Lennon | Η ανησυχία που είχε λίγο πριν φύγει πρόωρα από τη ζωή

Tags

Latest

Eat Chic | Η νέα γαστρονομική εποχή της Domes
LIFESTYLE & HOMES

Eat Chic | Η νέα γαστρονομική εποχή της Domes

Οι σειρές του Σεπτεμβρίου
ENTERTAINMENT

Οι σειρές του Σεπτεμβρίου

Το θηλυκό άρωμα που μυρίζει παιώνια κερασιού και εξωτική pitaya είναι η τέλεια μεταβατική πρόταση για το φθινόπωρο
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Το θηλυκό άρωμα που μυρίζει παιώνια κερασιού και εξωτική pitaya είναι η τέλεια μεταβατική πρόταση για το φθινόπωρο

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Kate Middleton | Η γαλλική λέξη που χρησιμοποιεί ως υποκοριστικό για την κόρη της, πριγκίπισσα Charlotte
NEWS

Kate Middleton | Η γαλλική λέξη που χρησιμοποιεί ως υποκοριστικό για την κόρη της, πριγκίπισσα Charlotte

Cate Blanchett | Η avant-garde εμφάνιση με Maison Margiela στο Φεστιβάλ Βενετίας
RED CARPET

Cate Blanchett | Η avant-garde εμφάνιση με Maison Margiela στο Φεστιβάλ Βενετίας

Ράνια της Ιορδανίας | Η φωτογραφία με τον γιο της, πρίγκιπα Hussein και την πριγκίπισσα Rajwa για τα γενέθλιά της
NEWS

Ράνια της Ιορδανίας | Η φωτογραφία με τον γιο της, πρίγκιπα Hussein και την πριγκίπισσα Rajwa για τα γενέθλιά της

Πώς θα υιοθετήσετε τις τάσεις του φθινοπώρου στα πρώτα looks μετά τις διακοπές
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Πώς θα υιοθετήσετε τις τάσεις του φθινοπώρου στα πρώτα looks μετά τις διακοπές

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Βασίλισσα Maxima | Η φθινοπωρινή εμφάνιση με τις τρεις κόρες της μετά τις οικογενειακές διακοπές στην Ελλάδα
NEWS

Βασίλισσα Maxima | Η φθινοπωρινή εμφάνιση με τις τρεις κόρες της μετά τις οικογενειακές διακοπές στην Ελλάδα

Φεστιβάλ Βενετίας 2025 | Τα sleek hairstyles των αδελφών Spencer είναι η επιτομή της ανεπιτήδευτης κομψότητας
ΜΑΛΛΙΑ

Φεστιβάλ Βενετίας 2025 | Τα sleek hairstyles των αδελφών Spencer είναι η επιτομή της ανεπιτήδευτης κομψότητας

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ

Best of Network

8 παραστάσεις που δεν χάνονται στον Λυκαβηττό

8 παραστάσεις που δεν χάνονται στον Λυκαβηττό

Μαρία Ηλιάκη | Η θεραπεία που κάνει στον δερματολόγο για νεανική και σφριγηλή επιδερμίδα

Μαρία Ηλιάκη | Η θεραπεία που κάνει στον δερματολόγο για νεανική και σφριγηλή επιδερμίδα

Τι νέο θα δούμε στα θερινά σινεμά από την Πέμπτη 04/09

Τι νέο θα δούμε στα θερινά σινεμά από την Πέμπτη 04/09

Maxima της Ολλανδίας | Με φούστα Zeus+Dione, τσάντα Marina Raphael και βραχιόλι Marianna Lemos στο Grand Prix της Ολλανδίας

Maxima της Ολλανδίας | Με φούστα Zeus+Dione, τσάντα Marina Raphael και βραχιόλι Marianna Lemos στο Grand Prix της Ολλανδίας

Υπεραξίες για τις ασφαλιστικές από μετοχές και ομόλογα

Υπεραξίες για τις ασφαλιστικές από μετοχές και ομόλογα

Goldman Sachs: &quot;Ταύρος&quot; για τις ευρωπαϊκές μετοχές – Γιατί τώρα είναι η στιγμή της Ευρώπης – 4 λόγοι για νέο ράλι στις τράπεζες

Goldman Sachs: "Ταύρος" για τις ευρωπαϊκές μετοχές – Γιατί τώρα είναι η στιγμή της Ευρώπης – 4 λόγοι για νέο ράλι στις τράπεζες

Είδαμε πρώτοι την ταινία F1 με τον Brad Pitt: Τελικά αξίζει ή όχι;

Είδαμε πρώτοι την ταινία F1 με τον Brad Pitt: Τελικά αξίζει ή όχι;

Blurred lips | Αυτό το K-beauty trick για τα χείλη κάνει πάταγο στο TikTok

Blurred lips | Αυτό το K-beauty trick για τα χείλη κάνει πάταγο στο TikTok

Το πιο fun back to school shopping: Βρήκαμε όσα θα χρειαστούν τα παιδιά για την επιστροφή στο σχολείο

Το πιο fun back to school shopping: Βρήκαμε όσα θα χρειαστούν τα παιδιά για την επιστροφή στο σχολείο