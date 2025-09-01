John Lennon | Η αναπάντεχη αποκάλυψη για τον ίδιο και τη Yoko Ono από το ηρεμολόγιό του

John Lennon – Yoko Ono, ένα ζευγάρι που αγαπήθηκε πολύ, συζητήθηκε ακόμη περισσότερο. Οι δυο τους έζησαν έναν έρωτα σπουδαίο και καλλιτεχνικό με τις λεπτομέρειες της κοινής τους ζωής να έρχονται στο φως ακόμα και σήμερα. Αυτό επιβεβαιώνει ο Elliot Mintz, ένας από τους ανθρώπους που έζησαν το ζευγάρι από πολύ κοντά.

Ο πρώην ραδιοφωνικός και τηλεοπτικός παρουσιαστής συνάντησε για πρώτη φορά το ζευγάρι στις αρχές της δεκαετίας του '70, αφού πήρε συνέντευξη από την Ono για το άλμπουμ της, Fly, η οποία αποτέλεσε την αρχή μιας απίθανης φιλίας με το ζευγάρι που διήρκεσε σχεδόν μια δεκαετία μέχρι τη δολοφονία του Lennon σε ηλικία 40 ετών στις 8 Δεκεμβρίου 1980.

Ο 80χρονος σήμερα Mintz, ο οποίος εργάζεται τώρα ως σύμβουλος μέσων ενημέρωσης, παρέμεινε πάντα εξαιρετικά κοντά στην Ono και με τη σειρά του στον γιο τους Sean Lennon, 49 ετών. Για πρώτη φορά, μοιράζεται νέες λεπτομέρειες για το πώς ήταν πραγματικά το θρυλικό ζευγάρι σε νέα απομνημονεύματά του: We All Shine On: John Yoko & Me. Μία από τις πιο εκπληκτικές αποκαλύψεις είναι ότι το ζευγάρι του rock & roll είχε "εμμονή με το να παραμένει αδύνατο", σημειώνει ο Mintz.

"Ο John κρατούσε ένα ημερολόγιο όπου κάθε μέρα έγραφε τι βάρος είχε", αναφέρει. "Η Yoko και ο John είχαν ατελείωτες ερωτήσεις σχετικά με αυτό το θέμα. Νόμιζαν ότι όλοι στο Hollywood ήταν αδύνατοι και περιποιημένοι και ότι υπήρχαν μαγικά χάπια διατροφής", αφηγείται ο Mintz, "και επέμεναν να τους τα φέρω". Ο Mintz δεν τα παρέδωσε, προς μεγάλη τους απογοήτευση.