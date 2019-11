Το μυστικό πίσω από τις καλογυαλισμένες τιάρες της βασίλισσας Ελισάβετ

Αν αναρωτιέστε πώς διατηρούνται σε άψογη κατάσταση οι τιάρες της βασίλισσας Ελισάβετ, ήρθε η ώρα να μάθετε το μυστικό. Στο βιβλίο που έχει γράψει η Angela Kelly, η επί χρόνια βοηθός, ενδυματολόγος και μοδίστρα της βασίλισσας, αποκαλύπτονται πολλές πληροφορίες πίσω από τις στυλιστικές της αποφάσεις αλλά και σχετικά με τη συντήρηση των μοναδικών κοσμημάτων της.

"Το τζιν και το νερό βολεύουν πολύ για να δώσετε μια επιπλέον λάμψη στα βασιλικά διαμάντια" γράφει η Kelly στο The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe. Η προσωπική βοηθός της βασίλισσας αποκαλύπτει επίσης πως η Ελισάβετ είναι υπέρμαχος των "ευκαιριών" και θέλει να γνωρίζει πώς έχει κάνει μία καλή συμφωνία για ένα ρούχο ή αξεσουάρ.

"Η Αυτού Μεγαλειότης στέκεται μόνη της μπροστά στο φακό και παίρνει διάφορες πόζες, ακουμπάει τα χέρια της πάνω της, τα βάζει στις τσέπες της, μιμούμενη επαγγελματίες μοντέλα. Η βασίλισσα έχει ένα φυσικό στυλ από μόνη της" προσθέτει η Kelly αναφερόμενη στις φωτογραφίες της βασίλισσας.