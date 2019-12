Η Kendall Jenner φόρεσε το πιο μικροσκοπικό ροζ φόρεμα

Η Kendall Jenner βρίσκεται μαζί με την Bella Hadid τις τελευταίες μέρες στο Maimi και φαίνεται να περνούν πραγματικά υπέροχα, καθώς έχουν γεμίσει τους λογαριασμούς τους στο Instgram με κοινές τους φωτογραφίες.

Σε μία από τις πιο πρόσφατες αναρτήσεις της, απεικονίζεται η Kendall σε βραδινή της έξοδο μαζί με τις φίλες της. Φορά ένα μικροσκοπικό φούξια zebra print φόρεμα του fashion label For Love And Lemons. Το συνδύασε με λαμπερές μυτερές γόβες του brand Amina Muaddi και μακριά σκουλαρίκια. Το μακιγιάζ της κινήθηκε σε nude τόνους, ενώ για τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε half up half down.

Ακολουθούν μερικές φωτογραφίες από το ταξίδι της: