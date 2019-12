Η Kendall Jenner έκανε μια δήλωση που δεν θα αρέσει καθόλου στην Kourtney

Ο Ηarry Styles πήρε συνέντευξη από την πρώην του, Kendall Jenner, στην εκπομπή The Late Late Show. Οι δυο τους έπαιξαν το δημοφιλές παιχνίδι του παρουσιαστή, James Corden, Spill Your Guts or Fill Your Guts και οι αποκαλύψεις ήταν σοκαριστικές.

Οι κανόνες του παιχνιδιού λένε πως όποιος από τους παίκτες δεν δώσει απάντηση σε μία από τις αμήχανες ερωτήσεις που θα του γίνουν, θα πρέπει να φάει ένα αηδιαστικό φαγητό, όπως σάλιο περιστεριού και μάτια ψαριού.

"Είσαι ένα από τα λίγα μέλη της οικογένειας Kardashian/Jenner που δεν έχει παιδιά. Κατάταξε τα αδέρφια σου Kim, Kylie, Khloe, Kourtney, και Rob από τον καλύτερο στο χειρότερο γονιό", είπε ο Harry στην Kendall. Προς έκπληξη όλων, η Kendall απάντησε. Στην πρώτη θέση της λίστα της έβαλε τον Rob, ενώ την κατάταξη συμπλήρωσε η Khloe, η Kim, η Κylie και τελευταία η Kourtney, υποδηλώνοντας πως αυτή είναι η χειρότερη μητέρα από τις αδερφές της.

Ιδού το βίντεο: