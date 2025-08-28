Cate Blanchett | Η εντυπωσιακή εμφάνιση στο Φεστιβάλ Βενετίας με Armani Privé δημιουργία που είχε φορέσει και στο παρελθόν

Ήταν λίγο μετά τις 19:00 (ώρα Ελλάδος), όταν οι πρώτοι σταρ άρχισαν να καταφθάνουν κόκκινο χαλί, το οποίο στρώθηκε για την πολυαναμενόμενη τελετή έναρξης του 82ου Φεστιβάλ Βενετίας. Ανάμεσά τους και η Cate Blanchett.

Η δημοφιλής ηθοποιός ήταν από τους πρώτους σταρ που περπάτησε και φωτογραφήθηκε στο red carpet, καταφέρνοντας να εντυπωσιάσει τον φακό με την ενδυματολογική της επιλογή. Για την πρώτη βραδιά του εμβληματικού κινηματογραφικού φεστιβάλ, η Cate Blanchett εμπιστεύτηκε τον καλό της φίλο Giorgio Armani, φορώντας μία ξεχωριστή Armani Privé δημιουργία: ένα glam μαύρο φόρεμα, με εντυπωσιακό ντεκολτέ και πολύτιμους λίθους. Το look της ολοκλήρωσε με Jimmy Choo suede Romy heels και fine κοσμήματα από τον οίκο Louis Vuitton.

Getty Images Η Cate Blanchett στην τελετή έναρξης του 82ου Φεστιβάλ Βενετίας

Αυτή, όμως, δεν ήταν η πρώτη φορά που η σταρ της έβδομης τέχνης επέλεξε το συγκεκριμένο φόρεμα. Ειδικότερα, το είχε φορέσει ξανά στην απονομή των Sag Awards το 2022, καταφέρνοντας και τότε να σαγηνεύσει τον φωτογραφικό φακό. Ένας chic τρόπος για να στείλει το μήνυμά της υπέρ της βιώσιμης μόδας.

Getty Images Η δημοφιλής ηθοποιός στα Sag Awards 2022

Η Cate Blanchett πρωταγωνιστεί στην ταινία Father Mother Sister Brother, μία συμπαραγωγή με τη Saint Laurent Productions, η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας την επόμενη εβδομάδα. Η ταινία εστιάζει στο χάσμα που προκύπτει ανάμεσα στις γενιές, από τις ομιχλώδεις ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών μέχρι την γκρίζα κομψότητα του Παρισιού και τους δρόμους του Δουβλίνου.