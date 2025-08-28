Follow us

Search

Cate Blanchett | Η εντυπωσιακή εμφάνιση στο Φεστιβάλ Βενετίας με Armani Privé δημιουργία που είχε φορέσει και στο παρελθόν

Η δημοφιλής ηθοποιός σαγήνευσε τον φωτογραφικό φακό στην τελετή έναρξης του 82ου Φεστιβάλ Βενετίας, επιλέγοντας ένα φόρεμα που είχε φορέσει και σε απονομή βραβείων στο παρελθόν.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
28-08-2025
Getty Images

Ήταν λίγο μετά τις 19:00 (ώρα Ελλάδος), όταν οι πρώτοι σταρ άρχισαν να καταφθάνουν κόκκινο χαλί, το οποίο στρώθηκε για την πολυαναμενόμενη τελετή έναρξης του 82ου Φεστιβάλ Βενετίας. Ανάμεσά τους και η Cate Blanchett

Η δημοφιλής ηθοποιός ήταν από τους πρώτους σταρ που περπάτησε και φωτογραφήθηκε στο red carpet, καταφέρνοντας να εντυπωσιάσει τον φακό με την ενδυματολογική της επιλογή. Για την πρώτη βραδιά του εμβληματικού κινηματογραφικού φεστιβάλ, η Cate Blanchett εμπιστεύτηκε τον καλό της φίλο Giorgio Armani, φορώντας μία ξεχωριστή Armani Privé δημιουργία: ένα glam μαύρο φόρεμα, με εντυπωσιακό ντεκολτέ και πολύτιμους λίθους. Το look της ολοκλήρωσε με Jimmy Choo suede Romy heels και fine κοσμήματα από τον οίκο Louis Vuitton

Cate Blanchett | Η εντυπωσιακή εμφάνιση στο Φεστιβάλ Βενετίας με Armani Privé δημιουργία που είχε φορέσει και στο παρελθόν
Getty Images
Η Cate Blanchett στην τελετή έναρξης του 82ου Φεστιβάλ Βενετίας

Αυτή, όμως, δεν ήταν η πρώτη φορά που η σταρ της έβδομης τέχνης επέλεξε το συγκεκριμένο φόρεμα. Ειδικότερα, το είχε φορέσει ξανά στην απονομή των Sag Awards το 2022, καταφέρνοντας και τότε να σαγηνεύσει τον φωτογραφικό φακό. Ένας chic τρόπος για να στείλει το μήνυμά της υπέρ της βιώσιμης μόδας.

cate blanchett
Getty Images
Η δημοφιλής ηθοποιός στα Sag Awards 2022

Η Cate Blanchett πρωταγωνιστεί στην ταινία Father Mother Sister Brother, μία συμπαραγωγή με τη Saint Laurent Productions, η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας την επόμενη εβδομάδα. Η ταινία εστιάζει στο χάσμα που προκύπτει ανάμεσα στις γενιές, από τις ομιχλώδεις ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών μέχρι την γκρίζα κομψότητα του Παρισιού και τους δρόμους του Δουβλίνου.

Tags

Latest

Zeus+Δione AW '25 | Η νέα συλλογή αφηγείται την ουσία της γυναικείας φύσης
NEWS

Zeus+Δione AW '25 | Η νέα συλλογή αφηγείται την ουσία της γυναικείας φύσης

Γιώργος Λάνθιμος & Emma Stone στο Palazzo del Casinò για το 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας
NEWS

Γιώργος Λάνθιμος & Emma Stone στο Palazzo del Casinò για το 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Lavender Dreams | 5 μεθυστικά αφρόλουτρα με λεβάντα για άμεση αίσθηση χαλάρωσης
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Lavender Dreams | 5 μεθυστικά αφρόλουτρα με λεβάντα για άμεση αίσθηση χαλάρωσης

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Η πιο πολυσυζητημένη λεπτομέρεια στο look της Μαρίας Ολυμπίας Ντε Γκρες στη βάφτιση του Getty
NEWS

Η πιο πολυσυζητημένη λεπτομέρεια στο look της Μαρίας Ολυμπίας Ντε Γκρες στη βάφτιση του Getty

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Πρίγκιπας William - Kate Middleton | Γιατί δεν θα μετακομίσουν στο Παλάτι του Buckingham όταν γίνουν βασιλιάς και βασίλισσα;
NEWS

Πρίγκιπας William - Kate Middleton | Γιατί δεν θα μετακομίσουν στο Παλάτι του Buckingham όταν γίνουν βασιλιάς και βασίλισσα;

Τα stylish denim κομμάτια που θα φορέσετε το φθινόπωρο
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Τα stylish denim κομμάτια που θα φορέσετε το φθινόπωρο

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Οι ταινίες που έρχονται σήμερα στις αίθουσες
ENTERTAINMENT

Οι ταινίες που έρχονται σήμερα στις αίθουσες

Cate Blanchett | Η εντυπωσιακή εμφάνιση στο Φεστιβάλ Βενετίας με Armani Privé δημιουργία που είχε φορέσει και στο παρελθόν
RED CARPET

Cate Blanchett | Η εντυπωσιακή εμφάνιση στο Φεστιβάλ Βενετίας με Armani Privé δημιουργία που είχε φορέσει και στο παρελθόν

Οι 5 τάσεις - κλειδιά στη μόδα της σεζόν Φθινόπωρο- Χειμώνας 2025-26
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Οι 5 τάσεις - κλειδιά στη μόδα της σεζόν Φθινόπωρο- Χειμώνας 2025-26

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

Best of Network

&quot;Τελευταία Κλήση&quot;: Πήγαμε στα γυρίσματα της ταινίας που βασίζεται στην υπόθεση Σορίν Ματέι

"Τελευταία Κλήση": Πήγαμε στα γυρίσματα της ταινίας που βασίζεται στην υπόθεση Σορίν Ματέι

Αυτό το λευκό embroidered πουκάμισο είναι η French πινελιά που χρειάζεσαι στο φθινοπωρινό σου στιλ

Αυτό το λευκό embroidered πουκάμισο είναι η French πινελιά που χρειάζεσαι στο φθινοπωρινό σου στιλ

Υπάρχει βιομηχανία gaming στην Ελλάδα; Η παρουσία στην gamescom 2025, τη μεγαλύτερη έκθεση παγκοσμίως

Υπάρχει βιομηχανία gaming στην Ελλάδα; Η παρουσία στην gamescom 2025, τη μεγαλύτερη έκθεση παγκοσμίως

Είδαμε πρώτοι την ταινία F1 με τον Brad Pitt: Τελικά αξίζει ή όχι;

Είδαμε πρώτοι την ταινία F1 με τον Brad Pitt: Τελικά αξίζει ή όχι;

Θρήνος στην Καστοριά: Η τρελή πορεία της λευκής BMW με τα δύο 16χρονα παιδιά - Πώς έγινε το σοκαριστικό τροχαίο

Θρήνος στην Καστοριά: Η τρελή πορεία της λευκής BMW με τα δύο 16χρονα παιδιά - Πώς έγινε το σοκαριστικό τροχαίο

Επίσημο: Το νέο VW T-Roc μεγαλώνει και γίνεται υβριδικό

Επίσημο: Το νέο VW T-Roc μεγαλώνει και γίνεται υβριδικό

Στα Max Stores βρήκαμε τις τσάντες που θα συνοδεύσουν τα παιδιά όλη τη σχολική χρονιά

Στα Max Stores βρήκαμε τις τσάντες που θα συνοδεύσουν τα παιδιά όλη τη σχολική χρονιά

Οι 2 τάσεις που θα πρωταγωνιστήσουν το φθινόπωρο βρίσκονται ήδη στην ντουλάπα σου

Οι 2 τάσεις που θα πρωταγωνιστήσουν το φθινόπωρο βρίσκονται ήδη στην ντουλάπα σου

Ουκρανία: Η 2η χειρότερη επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο από την αρχή του πολέμου με 31 πυραύλους και 598 drones- Ζημιές στο κτήριο της Ε.Ε.

Ουκρανία: Η 2η χειρότερη επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο από την αρχή του πολέμου με 31 πυραύλους και 598 drones- Ζημιές στο κτήριο της Ε.Ε.